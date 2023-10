MAJA NIKOLIĆ ZAHVALJUJUĆI CECI ZARADILA 7.000€! Pevačica otkrila tajne iz karijere: Spomenula Priju i JK, a onda FRAPIRALA

Maja Nikolić vratila se na scenu i u iskrenom intervju otkrila mnoge tajne iz bogate karijere: za koje pesme dobija najveći bakšiš, da li će i ona zakazati koncert u Areni, da li je Aleksandra Prijović za nju treš.

Decenijama nastupaš, za koju pesmu si dobila najveći bakšiš?

- Bilo je to u decembru prošle godine, kada sam nastupala u jednom klubu u Beogradu. Jedan čovek mi je za Cecinu pesmu "Kukavica" dao bakšiš od 7.000 evra. Sve sam podelila sa svojim bendom. Pre osam godina sam isto dobila veliki bakšiš kada sam pevala "Lažeš, zlato" od "Bijelog dugmeta". Među gostima je bio jedan naš poznati sportista koji živi u Italiji i koji mi je tada dao 5.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić

Planiraš li koncert u beogradskoj Areni, poput tvojih koleginica Aleksandre Prijović, Milice Pavlović i Dragane Mirković?

- Volela bih da napravim nekoliko koncerata zaredom u Centru "Sava". Sledećeg aprila se svečano otvara renovirana velika dvorana, na čijim sam daskama odrasla i učestvovala na raznim festivalima. Nakon što izbacim novi album, koji pripremam s Raletom, obradićemo sve moje stare hitove kao što su "Odlazi", "Varali me svi", "Ako veruješ", "Dragane", "Uzmi me" i "Napustio si sve" i onda ću zakazati beogradsku Arenu. To će, verujem, biti najviše za dve godine.

foto: Kurir Televizija

Kad već pominjemo Priju, Jelena Karleuša je nedavno rekla da je njena muzika treš i da podseća na 2001. godinu. Da li si saglasna s tim?

foto: Dragan Kadić, Kurir televizija

- Jelena ima pravo na svoje mišljenje, ali ne slažem se s njom. Obožavam Aleksandru Prijović. Ima najbolji album, odličan vokal, pristojna je i dugo će trajati.

Reperi Vojaž i Nući su veoma popularni kod omladine. Hoće li im karijere dugo trajati ili će biti kratkog daha?

foto: Nemanja Nikolić

- Podržavam i Vojaža i Nućija i sve ostale repere i trepere. Zahvaljujući mlađem sinu Lazaru, koji ima 17 godina, čula sam za sve njih i neke pesme mi se baš dopadaju. Iskreno, mislim da je ta popularnost kratkog daha. Ništa što nije umetnost i što nije pevanje, već repovanje i trepovanje, ne može dugo da traje i to ne mogu biti hitovi. Veliki legendarni hitovi jesu numere u kojima se peva. Znači, to su pesme Silvane Armenulić, Tome Zdravkovića, Predraga Živkovića Tozovca, Maje Odžaklijevske... Nijedna rep pesma nije postala evergrin i ne verujem da će se to ikada desiti.

Žene su me gađale brushalterima Da li ti se nekad udvaraju žene? - Stižu mi svakakve poruke od lepšeg pola na društvenim mrežama, ali ne čitam ih. Ljubav ne bira. Drago mi je kada mi se udvaraju žene i tada im se samo uredno zahvalim. Sećam se, kada sam imala kratku plavu kosu, na nastupima su me žene gađale brushalterima i čekale ispred WC-a dok sam u pauzama odlazila da se umijem.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

01:13 ZLATA PETROVIĆ JE OSTAVILA NA CEDILU U NEZGODNOJ SITUACIJI?! Maja Nikolić: Tražila sam pomoć, rekla mi je DOSTA SAM TI POMAGALA!