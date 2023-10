U ČEMU JE TAJNA PRIJINOG USPEHA?! Kako je Aleksandra napunila TRI Arene i postala zvezda, jednu stvar je izbegavala

Tri studijska albuma bila su dovoljna da Aleksandra Prijović napuni tri Arene.

"Jako se radujem, ovo je nešto o čemu sam ja maštala godinama, radila sam sve da dođem do ovoga i evo, hvala Bogu, sve se ispunilo. Imala sam uvek taj osećaj, svima sam pričala oko sebe i niko mi nije verovao. Znala sam da sam rođena za ovaj posao i da ću napraviti nešto veliko, verovala sam u sebe", rekla je Aleksandra Prijović pred koncerte u beogradskoj Štark Areni.

foto: Petar Aleksić

Da je rođena za velike stvari jasno se videlo prethodne tri večeri, 28, 29. i 30. septembra, kada je postavila rekord. Nikada, nijedna pevačica, ni domaća ni regionalna, nije tri noći zaredom napunila ovaj prostor.

Kada se na sve to doda i činjenica da iza sebe ima samo tri studijska albuma i 28 godina, jasno je zbog čega joj najveće uspehe svi predviđaju tek u periodu koji je pred njom.

U čemu je tajna uspeha Aleksandre Prijović?

Ceo život je u muzici, ili je možda bolje reći da je muzika u njoj. Nije prva u porodici koja je počela da se bavi pevanjem, a najbliža osoba koja je to radila bila je njena majka Borka. Znala je Aleksandra od malena šta je to kafana u kojoj je i sama još od 13. godine.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tada se sa majkom javila čuvenom Mići Nikoliću kod kog je snimila pesme "Majko" i "Boli svaka tvoja reč", ali to nije bio pravi trenutak za nju. Znale su to i ona i Borka, pa se Aleksandra odmah prijavila za Zvezde Granda. Osvojila je visoko treće mesto i tada je sve počelo.

Majka ju je odvela kod Steve Simeunovića koji joj je uradio pesmu "Za nas kasno je". Kako je tada znala da kaže, nije mnogo velike nade polagala u ovu pesmu. Meseci su prolazili, ništa se značajno sa njom nije dešavalo, a onda je naglo eksplodirala. Da li je do toga što je počela da se peva u Zvezdama Granda ili je neka srećna zvezda pomogla Aleksandri, ali pesma je odjednom počela masovno da se sluša. Bez preterivanja, postala je i hit godine.

foto: Petar Aleksić

Usledio je neočekivan spoj, snimila je duet "Šta bi" sa MC Stojanom, ali toj pesmi nikada nije dovoljno dala na značaju, iako se ne može reći da nije postala poznata i hit.

Tada se dešava jedna od najznačajninih promena u njenom životu, kako na privatnom tako i na poslovnom planu - upoznaje i ulazi u emotivnu vezu sa Filipom Živojinovićem.

Usledio je duet koji ju je vinuo u zvezde i koji danas na svakom nastupu izvodi. Reč je o pesmi "Litar vina, litar krvi", koju je snimila sa Acom Pejovićem. Od tada, pa do danas, Aleksandra nije snimila pesmu za koju se ne može reći da nije popularna među ljudima.

Velika tajna njenog uspeha zasigurno leži u onome što je odbijala da radi, zajedno sa Filipom. Radi se o tome što loša pesma nije dolazila u obzir. U svaku je moralo da se veruje i svaka je morala maksimalno dobro da se odabere i "skocka" do najsitnijih detalja. Mnoge pesme su joj se nudile, ali je ona u dogovoru sa Filipom snimala sama one u koje su duboko verovali. Nisu dolazili u obzir prosti, vulgarni i tekstovi bez priče.

01:11 Aleksandra Prijović se obratila publici

U oktobru 2016. Aleksandra je postavila domaći rekord u brzini za koju video dostigne million pregleda na Jutjubu, zahvaljujući pesmi "Senke", koja je tu cifru dostigla za manje od 24 sata.

Prvi album "Testament" došao je kao "šlag na tortu" nakon ogromnog hita "Senke" i postigao je veliki uspeh. Aleksandri je i te kako digao cenu i vinuo je među zvezde. Tada je već bilo jasno da se ona ne zeza i da neće tek tako odustati od namere da postane najveća mlada zvezda na ovim prostorima.

21. juna 2018. Aleksandra i Filip se venčavaju. Ubrzo nakon toga ona ostaje trudna i 6. marta 2019. rađa sina Aleksandra.

Na muzičku scenu vraća se 2017. godine kada je za pozorišnu predstavu "Kafana Balkan" snimila noseću numeru "Uspomene". Potom snima i duet sa Sašom Matićem "Ko si ti", a onda izbacuje još jedan singl "Neponovljivo".

2019. izbacuje pesmu "Bogata sirotinja", a 2020. za potrebu serije "Ubice mog oca" snima pesmu koja postaje veliki hit - "Duguješ mi dva života".

Sve to bio je samo uvod u "eksploziju" - pesmu "Legitimno" koja pravi dar-mar na estradi i u regionu. Usledio je duet sa Lexington bendom "Dođi sebi", a onda i ono što joj je zasigurno i osiguralo bar jednu od tri Arene - album "Zvuk tišine".

Ona je već tada imala spremnu većinu pesama za još jedan album koji izbacuje nepunih godinu dana kasnije - "Devet života". Znali su i Aleksandra i Filip i ceo njihov tim da je to karta za još jednu punu Arenu, ali je treća koja se dogodila bila iznenađenje. Ili nije...

Nema sumnje da su svi oko nje, a prvenstveno ona, znali do kojih granica je stigla njena popularnost. Puni klubovi, trgovi i svako mesto na kom je pevala bili su jasan znak da ona to može.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Ona mala devojčica rođena u Somboru, a odrasla u Belom Manastiru u Hrvatskoj je uspela. Što je još važnije, niko to ne može da joj ospori. Ono što se zna i čuje među i od ljudi "iz posla", jeste da karte nisu deljene. Koncerti su rasprodati i to je ono što je njoj zasigurno neviđena motivacija da ide na bolje, na jače, na više. Da ide, možda, i na to da jednog dana puni stadione i Ušće, jer sa ove tačke gledišta to deluje kao vrlo dostižna stvar.

Ono što je nekada bio san danas je java, a onda ume da se nosi sa tim.

Svojim glasom je, kada se pojavila, podsećala na Cecu. Oni koji su želeli da joj otežaju put ka ostvarenju snova, govorili su "ma, još jedna u nizu koja se loži da bude Ceca", "opet kopija", i daleko neumesnije komentare. Dodatno, baš su smatrali da je poželjno tu priču začiniti činjenicama da Aleksandra ima završenu samo osnovnu školu i tri razreda srednje.

foto: Petar Aleksić

Ona je ćutala. Na uvrede, pokušaje da se ponizi i unizi, da se od nje napravi to da je još jedan talenat u nizu, ali da ništa neće napraviti.

Ćutala je i radila. I uspela. Uspela je da dokaže da nikoga ne kopira, da ničijoj karijeri ne teži, da ima to nešto u sebi i da ju je to nešto dovelo do mesta na kojem je danas.

"Filipe, ovo je naša pobeda"

Možda i glasnija od svih priča bila je ta "lako je njoj kad je čuvaju Živojinovići" ili ona "još bolja" - "ništa ne bi postigla bez muža i Brene".

Tačno. Tačno je da joj udaja za Filipa mnogo donela, tačno je da joj je put umnogome olakšan, tačno je da su joj neke stvari bile dostupnije i dostižnije, ali svi koji svemu osim njoj pokušavaju da pripišu ovoliki uspeh zaboravljaju na nekoliko važnih stvari.

foto: Nemanja Nikolić

Talenat se ne kupuje nikakvim milionima, a o emociji i da ne govorimo.

Ona ima i jedno, a i drugo, a ima i poštenje, pa je tako pred svima, javno, na kraju trećeg koncerta u Areni Filipu odala priznanje za sve što je za nju učinio.

Krenule su joj suze svaki put kada je u Areni zapevala teške pesme koje je napisao "Devet života" i "Sve po starom". Svaki put mu se zahvalila, jer ona nikada nije krila da bez podrške, saveta, znanja i ljubavi muža danas ne bi bila tu gde jeste i to što jeste.

1 / 13 Foto: Petar Aleksić

- Filipe, tebi želim da kažem samo jednu stvar, ovo je naša zajednička pobeda. To svi dobro znaju, ja sam zbog tebe ovde gde jesam. Hvala ti, i hvala svima vama. Bilo mi je prelepo i nezaboravno - rekla je.

Priča se da je jedan njen prijatelj iz detinjstva jednom prilikom, kada su srpski mediji posetili Beli Manastir, rekao da je Aleksandra trpela pogrdne komentare zbog toga što je pričala kako će biti pevačica i verovala je da će jednog dana dosegnuti ogroman uspeh.

"E, videćete, svi vi ćete biti u redu i otimati se za kartu da uđete na moj koncert". Tako im je, navodno, odgovarala Aleksandra. Ako zaista jeste, onda se od tih reči trenutno ne mogu naći bolje.

kurir.rs/telegraf

