MAJA NIKOLIĆ HOĆE DA BUDE KAO PRIJA! Želi koncerte na ovom mestu, a onda OTKRILA koji poznati baja joj je dao OGROMNE PARE

Pevačica Maja Nikolić (48) otkrila je kakvi su joj planovi, te prokomentarisala koleginicu Aleksandru Prijović (28).

- Volela bih da napravim nekoliko koncerata zaredom u Centru "Sava". Sledećeg aprila se svečano otvara renovirana velika dvorana, na čijim sam daskama odrasla i učestvovala na raznim festivalima. Nakon što izbacim novi album, koji pripremam sa Raletom, obradićemo sve moje stare hitove kao što su "Odlazi", "Varali me svi", "Ako veruješ", "Dragane", "Uzmi me" i "Napustio si sve" i onda ću zakazati beogradsku Arenu. To će, verujem, biti najviše za dve godine - kazala je Maja.

foto: Kurir Televizija

Prija joj se, kako kaže, jako dopada.

- Obožavam Aleksandru Prijović. Ima najbolji album, odličan vokal, pristojna je i dugo će trajati - ističe Maja, pa dodaje da joj je svojevremeno jedan sportista dao najveći bakšiš.

Takođe, ona je nedavno gostovala u emisiji Puls Srbije gde je zajedno sa voditeljem Ivanom Gajićem prokomentarisala ovu navodnu Karleušinu izjavu.

- Jelena je kontroverzna osoba. Ne može Milica da se naljuti jer je to Jelenin način komuniciranja i intrigiranja javnosti i medija. Zašto bi se naljutila? Njih dve se druže - navela je Maja.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs / Puls Srbije / Informer

Bonus video:

01:13 ZLATA PETROVIĆ JE OSTAVILA NA CEDILU U NEZGODNOJ SITUACIJI?! Maja Nikolić: Tražila sam pomoć, rekla mi je DOSTA SAM TI POMAGALA!