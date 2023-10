RASTINA MAJKA HITNO ZVALA ANU NIKOLIĆ! Imala je samo jedan ZAHTEV, htela je to odmah da UČINI, pevačica PRISTALA

Prašina koja se podigla oko odnosa između Ane Nikolić i njenog bivšeg muža Stefana Đurića Raste i dalje se ne stišava. Zato je reperova majka Slađana Đurić uzela stvar u svoje ruke i kontaktirala bivšu snajku da skloni poruku koju joj je njen sin poslao, a koju je pevačica objavila na društvenim mrežama.

foto: Ata images

U njoj, podsetimo, Stefan Ani jasno stavlja do znanja kako stoje stvari među njima. Njegovoj majki je zasmetalo što je to otišlo u medije, pa je kontaktirala snajku da se stvar ne bi otela kontroli. - U našoj vezi/braku jedan racun za struju platila nisi, renovirao sam ti stan i dalje je u tom stanju, jer ti zaista jesi i emotivni i funkcionalni invalid. Nemaš dan radnog staža, svaku turneju, album, si u životu provela na "lecenju" i otkazivala samo jer si lenština. A sad me dobro zapamti, nikad u životu ti necu dati ništa. jer nakon pretnje mojim roditeljima, slanjem onog sramotnog klipa, možemo samo na sud. Nego pazi ti da ti se slucaj ne okrene u "zanemarivanje deteta", a to je krivicno i ide se u zatvor. A ti znaš da ne bi prošla ni asistenta pripravnika nekom veštaku. Prestani da se ložiš više. Jer smo se toliko usr*li na tvoje pretnje, kao što vidiš. A sad lepo odj*bi - stoji u poruci koju je Ana objavila.

foto: Damir Dervišagić, Dado Đilas

Ona je ispoštovala bivšu svekrvu i svoj post obrisala sa mreža. Inače, Rastini roditelji, Drago i Slađana, veoma su obrazovani i uspešni u svom poslu. Oboje važe za akademske građane. Njegov otac je doktor filozofije, ujedno i profesor klasične nemačke filozofije na Filozofskom fakultetu. On je predavao i na Filozofskom fakultetu u Prištini i na Filozofskom fakultetu u našoj prestonici. Profesor Đurić je autor brojnih naucnih studija.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

Rastina majka je profesorka na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, a diplomirala je Filozofskom fakultetu u Prištini. Magistirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine i dobila zvanje magistra socioloških nauka, a šest godina na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranila je doktorsku disertaciju. Napeta situacija koja vlada između pevačice i njihovog sina ih jako pogađa, ali se trude da to ne pokazuju. Mi smo i juče pokušali da stupimo u kontakt sa zavađenim bivšim supružnicima, ali oni ne odgovaraju na naše pozive.

