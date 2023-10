16 GODINA OD SMRTI NINA REŠIĆA: Bio je slavan, ali porok i bolest su ga prerano odveli u smrt "Pio je 2 litre votke dnevno"

Pevač Nino Rešić preminuo je na današnji dan, 18. oktobra 2007. u 43. godini života, od perforacije pankreasa, uzrokovane dugogodišnjem prekomernim konzumiranjem alkohola.

Rođen je u Bosanskoj Dubici kao Amir Rešić, a za života je promenio ima u Nikola, iako je u estradnim krugovima bio poznat kao Nino. Iako je bilo poznato da je Nino imao buran ljubavni život, poznato je da iz tri braka ima tri ćerke Amelu, Sandru i Tamaru.

Saru Marković, prvu suprugu, pevač je upoznao na snimanju novogodišnjeg programa, a ubrzo su uplovili u romansu koju su krunisali brakom. Uskoro su dobili ćerku Tamaru, međutim, nakon sedam godina braka sa Sarom javnost su iznenadile informacije o Ninovoj romansi sa tadašnjom suprugom svog kolege Šerifa Konjevića, Jasminom Konjević.

Njihova veza tada je podigla veliku prašinu, budući da se dosta spekulisalo o tome da je u vezu sa njom uplovio dok je još bio u braku sa Sarom. Međutim, Nino je ove navode demantovao.

- Sara i ja smo odlučili da se razvedemo pre nego što sam ja ušao u vezu sa Jasnom. Razlog je bila moja nemogućnost da živim van svoje zemlje. Sara je odrasla u Nemačkoj i insistirala je da se, kako kaže naš narod “udam”, jer nije mogla da živi daleko od roditelja – ispričao je tada Nino, koji je iz braka sa Jasnom dobio ćerku Amelu, koja se retko eksponira u javnosti.

Iz braka sa Slavicom, Nino je dobio ćerku Sandru Rešić, koja je krenula očevim stopama i uplovila u muzičke vode. Sandra se prvi put u javnosti pojavila u takmičenju “Zvezde Granda” i sve oduševila svojim talentom, nakon čega je stekla veliku popularnost.

Kako je više puta isticala za domaće medije, na svakom nastupu peva numere svog pokojnog oca, koje joj, kako kaže, gosti najviše traže, ali i daju najveće bakšiše, budući da ih izvodi sa posebnom emocijom. Sandra je dve sezone boravila u popularnom rijalitiju "Zadruga".

Njegova ćerka Sandra Rešić jednom prilikom otkrila je u kakvom je odnosu bila sa ocem.

- Trudio se, dolazio je kod nas kada mu je bilo teško. Nije imao novca pred kraj, trošio ih je na sve samo ne na nas. Bio je zavisnik od alkohola, lečio se par puta ali nije uspelo. Pio je dve litre vodke dnevno, bio je pitom i miran... Nisam rekla da je on bio loš otac, ali nije umeo - ispričala je Sandra i otkrila njegove poslednje dane.

- Slušali smo Vidu Pavlović, a ja sam pržila šnicle, ono ulje je prštalo sećam se kao da je bilo juče, jeli smo to i slušali Vidu Pavlović i Vericu Šerifović preko četiri sata, on je pio votku, a ja vodu. Pitao me da li mi treba nešto, ja sam rekla ne i dva dana nakon toga mi je njegov menadžer rekao da je preminuo. Moj otac nije bio dobar za mene i moju majku, ali nije znao bolje, mogu da kažem da je bio dobar čovek. Meni sada ništa ne fali ali sve ostale ljude oko sebe je obezbedio i dao je sve, imao je petosoban stan na Banovom Brdu, šestoro ljudi je imalo ključeve, mi nismo.

