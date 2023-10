ŠOK PRIZOR! VODITELJKA U KADI GOLA A MAJKA JE KUPA: Pratioci zabrinuti svi se pitaju šta je sa Jelenom, a evo šta ona kaže (FOTO)

Jelena Dimitrijević bivša voditeljka televizije "Happy" na svom Instagram profilu podelila je video na kojem se vidi kako je majka kupa nagu u kadi.

Naravno, kako to obično biva, javnost se podelila te je bilo i pregršt pozitivnih komentara u kojima su je, mahom njeni fanovi, podržali i razumeli svrhu ovog videa, ali bilo je i onih koji su bili protiv ovog čina voditeljke.

Voditeljka koja inače ima 33 godine uz objavu napisala je sledeće:

- Da objasnim ljudima kojima nije jasno zašto me majka kupa neću. Samo želim reći, roditelj te kupa kad ti to ne možeš jer si nemoćan i beba si, kad roditelj ostari, onda ti kupaš njega tako bi trebalo ,u međuvremenu i veliko dete traži da bude mala beba negovana . Poruka je sledeća: Džabe se kupamo ako iznutra smrdimo - odgovorila je voditeljka na negativne komentare, a u celu polemiku uključila se i njena majka Tanja Dimitrijević:

- Ona je moje čedo i naga je, a Vi pojedini ste ogoljeni, al drznete se pa pljucnete koji, i da, neće vama sigurno neće biti jasno.

Inače, bivša voditeljka Jelena Dimitrijević je jednom prilikom pričala o braku sa bivšim mužem Draganom Aleksićem. Ona je tada otkrila da sa ocem svog deteta nije u dobrom odnosu i da je bajka koju ćerka pevača Milana Topalovića, koja je trenutno sa Aleksićem, prikazuje na društvenim mrežama ne zanima, pa čak im je i pripretila:

- Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom - rekla je Jelena, pa otkrila kako je prihvatila saznanje da joj se bivši muž oženio Helenom.

- Prihvatila je ona njega i on nju, mene to ne zanima. Ne tolerišem ružno i nedolično ponašanje oca prema detetu. To ne prihvatam ni od jedne ni od druge strane - rekla je Jelena, ali nije otkrila konkretno o čemu se radi.

- To što imam da ispričam, reći ću isključivo pred kamerama, pozovite me u emisiju neku - izjavila je voditeljka, a na pitanje da li smatra da je njihov brak iz koristi, kao što se spekuliše, imala je odgovor.

- Mislim da ljudi bolje znaju nego ja - rekla je Jelena tada.

