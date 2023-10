NOVI HAOS U BRESTAČU, DARKO LAZIĆ ZABRANIO MAJCI DA SE UDA?! Od venčanja Branke i Dragana u Parizu nema ništa

Majka Darka Lazića već godinu dana je u vezi sa izvesnim Draganom iz Holandije, a njen nov partner dao je izjavu za medije da planiraju uskoro da se venčaju i to u Parizu.

Kako prenose mediji, Darko i njegov rođeni brat Dragan podržali su mamu da nastavi svoj život nakon smrti oca Milana, ali je pevač zamolio da ne žuri sa udajom jer smatra da za tim nema potrebe.

foto: Printscreen/Facebook, Antonio Ahel/ATAImages

"Darko i njegov brat podržali su Branku kada im je saopštila da ima partnera, jer vide da je srećna i da je on pazi. Međutim, Laziću je zasmetalo kada je pročitao izjavu maminog dečka da planiraju venčanje. On je seo da popriča sa Brankom i zamolio je da ne žuri sa udajom jer će u decembru biti tri godine kako je njegov otac preminuo I smatra da je ipak rano da pravi venčanje. Majka je pokušala da mu objasni da je njen partner to izjavio tek onako i da oni samo maštaju o venčanju u Parizu, planu. Darko joj je rekao da su oni u ozbiljnim godinama i da nema ni potrebe da se pod stare dane uzimaju, te da mogu da žive zajedno i bez zvaničnog papira.

On misli da bi to venčanje dodatno povredilo njegovu baku Milku sa očeve strane i to je mami i rekao. Branka ga uverava da ne treba da se brine oko toga i da ako bude poželela da se opet uda da će prvo sa njim i njegovim bratom razgovarati, ali da za sada takve planove nema. Ona je i partner ispričala šta joj je Darko rekao, pa je on zvao pevača i izvinio se za izjavu koju je dao povodom venčanja, te mu i on rekao da ne brine i da se to u bliskoj budućnosti neće dogoditi. Isto tako mu je naglasio da on njegovu majku voli i poštuje i da ako neko bude posumnjao u njegovu ozbiljnost prema njoj da je spreman da je oženi kako bi ih uverio u suprotno", kaže izvor iz Brestača i dodaje da Dragan još nije dolazio u njihovu porodičnu kuću iz poštovanja prema Brankmor svekrvi.

kurir.rs/star

