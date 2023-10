DRAGANA JE PEVALA PRATEĆE VOKALE CECI I MATIĆU, A SADA JE OBJAVILA PESMU KOJA PRETI DA POSTANE VELIKI HIT

Harizmatičnu pevačicu Draganu Rakčević imali ste sigurno mnogo puta prilike da vidite na koncetima Svetlane Cece Ražnatović, Saše Matića i Ace Lukasa, gde je zajedno sa njima delila scenu. Kao prateći vocal muzičkih zvezda pevala je dugi niz godina, a onda joj se desilo da joj se život promeni preko noći. Spletom okolnosti je otisla u Ameriku i tamo započela samostalnu karijeru.

foto: Promo

Jako često dolazi u Srbiju i region zbog nastupa, kao što je to slučaj i ovog puta, s tim što je sada imala i razlog više, a to je njena prva pesmu u karijeri koja nosi naziv “Idem dalje”. - Srecna sam i zadovoljna što posle toliko godina rada mogu da predstavim publici nešto na čemu sam radila mesecima. Izazov je bio pronaći adekvatnu pesmu i melodiju, ali se nadam da sam uspela u tome. Verujem da će pronaći svoje mesto na muzičkoj sceni i jedva čekam da čujem komentare publike - izjavila je Dragana za beogradske medije.

Inače, Dragana je i te kako ulagala u svoje muzičko obrazovanje. Prvo je završila nižu, a potom srednju muzičku školu, a onda je svoje obrazovanje nastavila na muzičkoj Akademiji. Svira klavir i to redovno praktikuje na svojim solističkim nastupima.

foto: Promo

- Volim da publika i ljudi koji me slušaju sa nastupa odu srećni i zadovoljni. Meni su lično najdraži momenti to kada otpjevam i odsviram par pjesama na klaviru, a po reakcijama publike mogu da vidim da je njima to posebno emotivno. Dešava mi se nekad i da se rasplaču - dodala je Dragana.

Promo