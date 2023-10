ZAVIRITE U PORODIČNI ALBUM ZVEZDANA SLAVNIĆA: Ćerkino iznenađenje ga emotivno razorilo, fotke govore više od 1.000 reči (FOTO)

Bivši rijaliti učesnik, Zvezdan Slavnić, juče je proslavio svoj 47 rođendan, a fanovi su odlučili da mu prirede iznenađenje.

foto: Ata images

Naime, nekoliko osoba iz različitih zemlja usnimilo se kako čestita rođendan Slavniću, što je njega oduševilo.

Zvezdan je rođendanske čestitke objavljivao putem Instagram profila, a čestitka koja je pristigla od njegove ćerke Sare svima je zapala za oko.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, ona je objavila nekoliko zajedničkih fotografija, koje do sada nisu ugledale svetlost dana, pa mu čestitala rođendan, a on je momentalno to podelio sa fanovima na društvenim mrežama, koji su ovo oduševljeno komentarisali.

- Srećan rođendan, tata, voli te tvoja Sara - napisala je Zvezdanova ćerka.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona