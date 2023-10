"SAZNALI SU GDE ŽIVIM, NJIH 15 ULETI U GARAŽU" Pljugica otkrio kako se bori sa popularnošću i fanovima: To je stvarno urnisanje...

Reper Pljugica sve je popularniji, a pogotovo među mlađom populacijom. Sada je otkrio da je svakog dana okupljen velikim brojem fanova ma gde se nalazio, te otkrio kako se nosi sa svojom popularnošću.

foto: Kurir televizija

- Svakog dana sam okružen masom klinaca gde god da sam, bilo to u tržnom centru, bioskopu... U bioskopu na primer me još i znaju, pa kad dođem da kupim kartu oni me ubace u neku salu i ja tamo sedim sam kao budala, ali šta da radim. To je stvarno urnisanje, više ne možeš da hodaš normalno ulicom, da li je trafika, granični prelaz ili evo sajam... Čak su saznali i gde živim, pa mi u garažu uđe njih petnaest - rekao je Pljugica, pa istakao da fanove ne može da odbije, ma koliko mu sve ovo bilo naporno.

foto: Printskrin/Instagram

- Ne mogu da zovem policiju, to su deca. Još kad mi kažu: "Možemo li da se slikamo, molim te?", e zbog tog "molim te" ja ne mogu da ih odbijem. To je opšte ludilo. Prvo ne želim nikog da odbijem za sliku, a drugo, svakome da posvetim 15 sekundi, ako je 100 klinaca tu, ja narednih sat vremena neću moći da krenem kući, sad su se verovatno i kod auta okupili. Moram da kažem, to sam želeo, to sam i dobio. Ja u tome uživam, volim pažnju, volim kada me neko voli i stvarno imam fanove koji su baš legnede - rekao je, pa dodao:

foto: Kurir Televizija, screenshot

- Desi se da ti nije ni do čega, ali moraš, to ti je sastavni deo posla. Njih ne zanima da li si ti raspoložen ili ne. Evo vidite, klinci su iz Titela, Kragujevca, Kruševca došli ovde, verovatno su prvi put u Beogradu, ekskurzija i tako to, a sreli su mene, pa moraju da se slikaju. Meni to nije ništa novo, njima jeste, tako da razumem sve - zaključio je on.

Kurir.rs/Alo/Telegraf

