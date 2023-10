NATAŠA BEKVALAC: Sa Hanom su skandali, preživljavam dan po dan

Nataša Bekvalac nedavno je obeležila 43. rođendan povodom kojeg joj je priređeno nezaboravno putovanje. Iako godine prolaze, ona nema strah od starenja i ne broji ih.

- Ja uopšte nisam grešila, samo sam imala teške lekcije - prokomentarisala je novosadska barbika.

Pevačica je u jednoj emisiji priznala da se teško bori sa tinejdžerskim bubicama starije ćerke Hane.

- Svaki dan njenog odrastanja je božanstven čak i oni dani koji su nam svima bili teški za nas su bili najveći rast koji se kao porodici mogao desiti. To nisu bubice, to su skandali! Svaka mama tinejdžerke znaće o čemu pričam. Nema, to je preživljavanje dan po dan. Nema recepta i nikad nije mirno. Uvek kad se smiri znam da dolazi novi talas ludila tako da moram da biti prespremna, jako zdrava i beskrajno jaka u srcu i u glavi - rekla je ona, a potom odgovorila na pitanje da praktikuje mamine metode vaspitanja.

- Moje metode su potpuno drugačije i skoro ništa osim onog lepog kućnog vaspitanja koje imamo nas tri imaju i moja deca. Potpuno je drugačije, ja sam jako nežna - kazala je Nataša.

Otkrila je i kakve sličnosti imaju Hana i Katja.

- Potpuno su drugačije. Naravno, postoje temperament i karakter koji je sličan, ali sve ono što je falilo kod Hane uopšte nema veze sa Katjom. I roditeljstvo sa Katjom mi je donelo potpuno novu vrstu energije, ali i angažovanja koje sam dodatno morala da uradim - istakla je Bekvalčeva.

