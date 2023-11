"ZA MOJU SAHRANU ĆE SE PRODAVATI KARTE" Aca Lukas šokirao izjavom na promociji filma: Ideja je morbidna, ali će biti jedinstveno

Aleksandar Vuksanović snimio je film pod nazivom "Pokidan" koji će se premijerno emitovati 3. novembra u Štark Areni u Beogradu, a nakon toga pevač će održati i koncert u pomenutoj hali.

Danas je organizovana i pres konferencija povodom premijere filma, a naša ekipa uspela je da uslika glavne aktere ovog projekta kako u restoranu uživaju uz iće i piće. Mima Karadžić, koji u ovom filmu glumi oca pevača, Mladen Sovilj koji igra glavnu ulogu, Saško Nikolić, poznati kompozitor, i pevač po čijoj životnoj priči je snimljen film uživali su u restoranu i pričali o projektu koji su uradili.

foto: ATA images

Kako se može videti na fotografijama svi su pomno pratili šta priča Mima Karadžić, a govorilo se o zanimljivim anegdotama tokom snimanja.

foto: FOTO KURIR

Na konferenciji Lukas je pozdravio sve medije i glumce koji su učestvovali u filmu, a onda je i progovorio o projektu:

- Ja sam film odgledao, mogu vam reći da je sjajan, veoma je autentičan. Ja se nisam mnogo mešao, film je rađen po motivima, nema imitacije Lukasa. Ovo je film koji se gleda u miru. Specifično je to što onaj o kome se govori u filmu je živ, to sam ja, nisam čekao da umrem. (smeh). Ali, s obzirom da planiramo više delova ovog filma verovatno ću u nekom momentu biti pokojan. Imao sam i jednu sjajnu ideju, malo je morbidna, ali razmišljao sam kad bude moja sahrana da se za nju prodaju karte. To će biti jedinstveno, niko to nije uradio - rekao je Lukas u svom stilu.

foto: ATA images

Marko Sovilj izjavio je da mu je čast što je radio ovakav projekat:

- Neobična ličnost je u pitanju. Mi smo dozvolili sebi da putem naše mašte dobije neke nove granice realnosti. Uporedo se bavimo i temama koje se nas tiču. Zanimljivo je da je moja prva scena bila na koncertu u Areni pred 20.000 ljudi.

03:21 Aca Lukas

Glumac se onda obratio Aci:

- Aco, složićemo se svi da je tvoj život vrlo inspirativan, i da smo imali mnogo inspiracije da napraimo ono što će se uskoro videti.

Lukas se zahvalio Telekomu Srbije na podršci za realizaciju filma "Pokidan" koji će nakon premijere biti i u bioskopima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:10 Aca Lukas nastup u Holandiji