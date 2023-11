OVE ZIDINE KRIJU NAJVEČE ESTRADNE TAJNE! Kultno mesto sada je ruglo: Merlin uvek ovo radio, Milića žena uhvatila u preljubi

Jedan od najpopularnijih sarajevskih kafića dugo vremena pre rata bio je "Estrada", koji se nalazio prekoputa Ćumurija mosta, a čiji su osnivači i vlasnici bili Perica Stojanović i čuveni estradni menadžer Raka Marić, koji je lokal otvorio po povratku iz vojske.

Početkom 90-ih lokal je zatvoren, a nekoliko godina kasnije i uništen. Ekipa Kurira posetila je zgradu u kojoj se i danas nalazi lokal na dva sprata. Kako nam je jedan stariji komšija rekao u njemu su dugo živeli psi lutalice i beskućnici, dok opština Stari Grad nije rešila da ga sredi.

On nam je i otkrio kako je ovo kultno mesto, u kojem su zore dočekivale najveće muzičke zvezde, nekada izgledalo.

- Nije bezveze postavljen ovaj naziv "Estrada", ovo je kultno mesto, vezano je za estradu. Ovde smo voleli svi kao tinejdžeri da se okupljamo. Gledali smo šta se to dešava unutra, ko sve sedi, ko dolazi. Mi klinci, a oni velike zvezde, svima nam je bilo zanimljivo da ih vidimo. Viđala su se ovde velika imena: Tifa, Brega, Dino Merlin, uglavnom ekipa pop muzike. Dolazio je i Zdravko Čolić ' priseća se on nekih lepših vremena i dodaje:

- Milić Vukašinović je bio najveći zavodnik, jednom mu je i žena upala u lokal dok se on vaćario sa nekim ženama, haos je bio, pričalo se danima o tome, pa evo ja se toga i dalje sećam. Ima jedna anegdota i za Davorina Popovića. On je voleo koju da popije, i pričao je kako se vraćao odavde i zaustavila ga je policija. Pitali su ga da li je pio, on rekao da jeste, kako da nije kad ide iz "Estrade". Oni su mu rekli da li zna da to ne sme da radi kad vozi i da mogu da mu oduzmu dozvolu na šta im je on rekao da to slobodno mogu da urade, može on i peške da se vrati u "Estradu". Ma znate, kad dođe fajront pa krenu da izlaze odavde, da su tad postojali telefoni sa kamerama svašta bi se videlo i čulo. Međutim, kad vidim ovo ovako žao mi je, nije da ovde nema gde da se ode, ali je greota što je ovo mesto u ovom stanju. Sad je ovo opština preuzela kao što možete da vidite zbog ovih traka, a donedavno su ovde živeli beskućnici i psi lutalice, lomili su stakla, jezivo je to bilo. Jeza i tuga me obuzmu kad prođem ovde i vidim ovo. Bilo je to vreme koje se nikad neće vratiti, ali se nadam da će ovo uskoro postati bar upola od onoga što je bilo. Opština je najavila da će uskoro ovo mesto opet imati svoju svrhu - rekao nam je meštanin ovog mesta.

Ado Gegaj, takođe pevač iz Bosne, kojeg smo sreli na ulicama Sarajeva, prisetio se lepih dana provedenih u ovom lokalu sa njegovim kolegama:

- Ovde je stvarno bilo zezanja mnogo, mesto gde se nije pričalo o biznisu. Ja kao mlađi kolega mnogo sam voleo da dođem ovde da budem na istom mestu gde i te velike zvezde. Iako oni nisu bili moj žanr, ja sam više narodnjak, oni pop izvođači, bio sam mnogo srećan kad sam ovde. Znaš ono, ja tek počeo a oni zvezde i ja tu kao sa njima se družim. U ovom mestu smo svi bili isti. Meni je bila čast da sedim na mestu gde su Tifa, Zdravko, Brega, Milić Vukašinović, Hari Mata Hari. Neviđena atmosfera, svi srdačni i raspoloženi, emocije su bile fantastične. Kad se malo popije svi veseli, srećni čašćavaju, plaćaju. Pun sam finih uspomena stvarno - rekao je pevač pa nastavio:

- Dino Merlin je bio neko koga čim konobari vide na ulazu odmah znaju da treba kafu da mu spreme. To je bilo uvek njegovo prvo piće, prvo popije kafu pa sve ostalo. On je stvarno bio i ostao najobičniji čovek, i dan danas kad ga sretnem on je jedan skroman čovek. Moj poslednji boravak u "Estradi" bio je 1991. Posle sam otišao u Nemačku, i nakon toga sam čuo da je ovo stalo - rekao nam je pevač.

