ZVEZDAN JAVNO PROČITAO OPTUŽNICU Zbog ovih reči ga je Ana Ćurčić tužila: Evo ko je žena s kojom sam bio 10 godina, spasen sam ZLA!

Bivši zadrugar Zvezdan Slavnić na neko vreme se povukao iz javnosti, a sada je odlučio da progovori o svojoj bivšoj nevečanoj supruzi Ani Ćurčić.

On je nakon svih svađa odlučio da iznese njegovu istinu.

- Imam viziju da ćeš ući u "Elitu", ti si bio super dok nije ušla Ana Ćurčić - rekao je Osman.

foto: Ata images

- Uletela je kao kometa sa milion noževa. Ja sam rekao dve stvari o njoj koje zna ceo grad, a to je javna tajna. Lakše mi je bilo da protrčim kroz to staklo, pitao sam je što si ovde, to mi je bilo čudno. To se ne bi desilo da Kačavenda nije rekla ovo sve - rekao je Zvezdan.

- Možda ti produkcija pruži šansu pa da uđeš i objasniš sve - rekao je Osman.

- Kačavenda je baraba, drugačije je kad sam ja tu i kad ja na neke stvari koje se meni ne sviđaju ustanem i kažem nešto. Ima nekih stvari koje nemaju veze sa životom, jako inteligentna i pametna žena ne može da bude nasamarena od neke mutave Ane i da na mene baca go*na i da pet meseci ne skapira da je z*jebana s njene strane - rekao je Zvezdan, a onda se nadovezao:

foto: Printscreen

- Mogu da pročitam optužnicu, to je žena s kojom sam bio deset godina. Tužila me moja vanbračna žena za ovo: "Klošarko, videćeš kad izađemo, sm*ade jedan, nećeš spavati tri meseca". Da je ovako rijaliti ne bi postojao, ovo je stiglo jer nema dokaza za ono što je ona izmišljala. Hvala Bogu, spasao me Bog od zla. Sve što je izgovorila sama je sebe demantovala - zaključio je Zvezdan u lajvu.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi