"NE RAZUMEM, REŠILA ME SE I IDEMO DALJE" Evo šta je Zvezdan Slavnić rekao pošto je Ana Ćurčić najavila tužnu za nasilje

Ana Ćurčić, drugoplasirana u Zadruzi 6, rekla da je bivšeg supruga Zvezdana Slavnića prijavila policiji i da planira da pokrene tužbu protiv njega za nasilje u porodici.

Oglasio Zvezdan koji je prokomentarisao ovu izjavu Ćurčićeve.

- Ne razumem gde dalje ide sve to ako znamo da se rešila mene i da idemo dalje u nove živote i ljubavi. Ja nastavljam dalje svoj put i posao kojem se jako radujem i volim Anđelu s kojom sam i to je jedino što me interesuje - rekao nam je Slavnić.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Ana je otkrila detalje svoje odluke da se pozabavi nasiljem koje je godinama trpela od Zvezdana Slavnića.

- Zvezdana ću kontaktirati samo preko suda i nadležnih organa. Tužbe se pripremaju za sve za šta godinama nisam imala hrabrosti. Moja borba tek sledi, pravda je spora ali dostižna. Nije mi bilo teško da ga prijavim nadležnim organima, sa zadovoljstvom sam to uradila i punog srca. Slavnićima je najdraže što nisam pobedila u rijalitiju. Anđeli i njemu želim sve najbolje, što dalje od mene i moje porodice - rekla je ona.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

