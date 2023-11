"HAJDE JOŠ JEDNOM DA TE VIDIM, JOŠ JEDNOM!" Nataša Šavija najavila suđenje s Karićem pa objavila nikad žešće poruke

Nataša Šavija obratila se pratiocima putem društvenih mreža, i tim putem im se zahvalila na podršci, pa je objavila da je suđenje sa Stefanom Karićem zakazano i da će se uskoro desiti.

- Hvala redakcijama na poštedi, razumevanju i na "ne razapinjanju" mene na krst i svima se izvinjavam ako vas je neki moj postupak izneverio, ali prosto tako je najzdravije za mene. Sud će doneti presudu, a ima i "onaj gore" - napisala je Šavija, pa se nadovezala na svoj odnos sa Stefanom:

Ipak, iako su mnogi mislili da je oprostila Stefanu, jer je u dobrim odnosima sa Osmanom, njegovim ocem, ona tvrdi drugačije.

- I zamoliću vas da ne pišete kako sam se pomirila sa osobom koja mi je ovo sve napravila, jer to nije istina, sve se nastavlja kao i do sad, kao što vidite suđenje je izvesno, kao i datum i stojim iza svega do sad rečenog da striktno stojim iza svega što se suda i presude tiče. Svako ko napravi ovako nešto, iz kojeg god razloga treba i da odgovara za to - glasila je njena objava.

Međutim, Natašu je potom nešto potpuno izbacilo iz takta, pa je objavila dva storija u kojima nikada žešće preti da će se osvetiti onome ko je njoj pretio. Konkretno ne spominje da misli o Stefanu Kariću.

- Hajde još jednom da te vidim u medijima, još jednom! Jer drugačije ne znaš, nego da pljuješ bezobrazluk! Neću ti se ja u*rati, nego oni s kojima si mi pretio, za šta imam i dokaze da si ih spominjao! Ako hoćeš, dostaviću ti njihove sve inicijale da znaš da ne pričam u prazno. Evo da li je nekom poznato ovo što mi je rekao: prvo mi nabraja kome je sve bitan (pritom te sve ljude ja znam i rado ću im dostaviti dokaze da pretiš ljudima okolo s njima, pričaš šta ne treba itd, pa mi kaže: 'ja sam njima ključna karika za vezu sa vrhom, ja im trebam, tako da ako im ja kažem, ti ćeš nestati niko neće znati ni kako". Te ljude neću pominjati jer su, vidi Boga ti, i moji prijatelji. Tako da sve lepo im dam, sklope kockice, nisu gluperde (kao ti) i to je to. I molim da me više niko ne podržava, da mi to kasnije jelte ne bi bilo nabijeno na nos! Sve sam uvek sama u životu i napravila i s**bala i uvek popravila, hvala Bogu, jer sam dovoljno inteligentna i logika mi je mnogo dobra, tako da ovo kako izađe izašlo je - napisala je Nataša.

- Ako treba života da me košta, neka, toliko daleko ću ići, ali ću ti j m u p, onu koju ni ne spominješ, jer jelte živi u manjem stanu, raspadu žvalavi bezobrazni! Toliki bezobrazluk, da ne znam jel to igde uopšte dozvoljeno, da nakon onoga tetoviraš pištolj preko slova bivše devojke, nosiš majicu sa natpisom "može mi se", i sad kažeš da ne daš devojci da ti kaže "volim te", opet teror, zabrane, dominacija, ego, da ne nabrajam. Sa mnom se dečko više nećeš j**no zajebavati, to zapamti! Ako si me podcenio, dokazaću ti da si se grdno zaje*ao! Ako nema niko da stane na put toj bahatosti, evo ja ću, 'niko i ništa' - poručila je Šavija.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

