"OLAKŠAĆU SEBI MUKE" Ana Ćurčić objavila OPROŠTAJNO PISMO Zvezdanove majke, reči će vas UZNEMIRITI

Bivša zadrugarka Ana Ćurčić uključila je nedavno lajv na Instagramu, a tom prilikom odlučila je da otkrije istinu o Slavici Slavnić. Naime, ona je pročitala oproštajno pismo, kada je majka Zvezdana Slavnića htela da sebi oduzme život, a u tome ju je spričio Anin sin.

- E, onda sledi izjava Slavice, kada je htela da se ubije, pa ju je moj sin sprečio. Meni su se doktori krstili i pitali su me što sam prihvatila nju kao pacijenta, da je to odgovornost i obaveza - rekla je Ana, a potom pročitala Slavičino oproštajno pismo:



- Dana 26. 10. 2020. godine probudila sam se neraspoložena, pomislila sam da skočim sa terase i olakšam sebi muke. Shvatila sam da ako bih to uradila, unesrećila bih porodicu. Moja snaja je videla da sam uradila to na terasi... Ja sam u to vreme bila na treningu, pa kada su mi javili, odmah sam otišla kući, tu je bio moj sin i njegova drugarica.

Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Broj SOS linije klinike "Laza Lazarević" je 011/7777-000. Broj Centra "Srce" za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju samoubistva je 0800-300-303.

