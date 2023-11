RADILA ZUBE, USTA, NOS, GRUDI, PODBRADAK... Dušica doživela najveću transformaciju na ESTRADI (FOTO NEKAD I SAD)

Voditeljka Dušica Jakovljević, koja je iznenada dala otkaz na Pinku, gde je radila punu deceniju i to kao glavni viditelj rijaliti proglrama, bez ustezanja govorila je o svim estetskim korekcijama koje je radila.

- Ja se sa svojim licem, telom, podbradkom, nosem poigravam! Ja to mogu! Radila sam podbradak, nos, radila sam ruke! Ja to radim zbog sebe, jer to želim i to mi odgovara! Imam 43 godine, dvoje dece. Imam karijeru od 25 godine! Sada sam odlučila da radim na sebi jer imam mogućnosti to da odradim - rekla je voditeljka u emisiji "Magazin in" kod Sanje Marinković.

- Moj život je stvarno jedan film! Kada pogledma unazad, sve što se događalo, kroz mnoge situacije sam prošla bez prihoterapeuta, ali sam ih posle preživljavala... ali kao neke epizode! Sada kad se osvrnem na sve to, mislim da je to jedan pun i kvalitetan život, a tek mi je 43 - zaključila je ona!

Voditeljka je jednom prilikom otrkila da je radila i zube, usta i grudi.

- Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume - priznala je jednom prilikom Jakovljevićeva za medije.

Bivša voditeljka Pinka imala je čak pet operacija nosa, ali nije samo zbog estetskog izgleda, već je morala da reši problem sa sinusima.

