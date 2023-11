NAKON VRTOGLAVE SLAVE U RIJALITIJU VRATIO SE NA SELO: Evo kako je Radašin dobio nadimak po kome je postao prepoznatljiv

Bivši rijaliti učesnik Radiša Miljković, poznatiji kao Radašin, umro je noćas.

foto: Printscreen/Youtube

Radiša je, inače, pre desetak godina proslavio učešćem u „Velikom bratu“, a potom učestvovao u „Farmi“, a nakon toga je digao ruke od rijalitija.

Televizija mu jeste donela slavu, a kako se pisalo, nakon rijalitija nastupao je po klubovima gde je u šestoj deceniji. Iako je doživeo svojih 15 minuta slave, to mu nije donelo preveliku izmenu u načinu života. On se nakon rijalitija vratio u svoje selo, gde se i bavio poljoprivredom.

foto: Privatna arhiva

- Sad se bavim poljoprivredom i radom na građevini. Nije lako, pada fasada u oči, a ovamo ženske koliko hoćeš, ali neću više u rijaliti. Treba da se obavežem na dve godine, da radim šta mi se kaže, ali nisam ja za to. Odlučio sam da se posvetim porodici, nedavno sam dobio šesto unuče, red je da se njima pozabavim - rekao je tada Radiša.

On je svojevremeno otkrio kako je dobio nadimak Radašin.

- Tek kasnije kad su videli da sam otvoren, iskren, rekli su mi da sam isti Radoš Bajić u seriji "Selo gori, a baba se češlja". Znaš kako, čoveku bog da život i on ako samo sedi, radi i ne uživa, onda džaba ti sve. Odavno, ja sam gledao televizor i video da pozivaju za tu emisiju "Ćao, Darvine" i odmah sam se prijavio. Onda su me zvali u "Ludi kamen", "Menjam ženu"... Ma svašta je tu bilo, ali upoznao sam dobre ljude. Mogao sam ja da živim u Beogradu. Imao sam tamo i posao na železnici, i to divan posao, ali ne mogu toliko da sedim u mestu - ispričao je Radašin tada za Kurir.

foto: Printscreen

Radašinov kum tužne vesti potvrdio je za domaće medije i izjavio:

- Umro je noćas. Juče sam bio u selu i bio je kritično - izjavio je kum rijaliti zvezde.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

05:17 UMEO JE DA UVREDI, PA POSLE DA PLAČE! Ove detalje o Tomi Zdravkoviću niste znali! (KURIR TELEVIZIJA)