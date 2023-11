U KUĆI STARI ĆILIMI, STOLARIJA, NA ZIDU ISEČCI IZ NOVINA Pokojni Radašin je ovako živeo poslednjih godina, nije imao pare za KRAVU

Bivši rijaliti učesnik Radiša Miljković, poznatiji kao Radašin (62), preminuo je noćas, u svom rodnom selu Ljupten, koje se nalazi između Aleksinca i Niša, gde je i proveo svoje poslednje dane.

Kako je pre nekoliko godina tvrdio Radašin je nakon 15 minuta slave, odustao od šou-programa jer je došlo vreme da bude s porodicom, koju je izdržavao baveći se poljoprivredom i građevinom.

foto: Marko Smiljković

Ipak, za života u njegovoj kuću na zidovima su bili isečci iz novina koje su tada pisale o njemu, takođe i stari ćilimi i stolarija.

- Sad se bavim poljoprivredom i radom na građevini. Nije lako, pada fasada u oči, a ovamo ženske koliko hoćeš, ali neću više u rijaliti. Treba da se obavežem na dve godine, da radim šta mi se kaže, ali nisam ja za to. Odlučio sam da se posvetim porodici, nedavno sam dobio šesto unuče, ima četiri meseca, red je da se njima pozabavim. Trebale bi mi dve krave, ali nemam para da ih kupim, pa bih ovim putem apelovao na neku farmu da mi pokloni stoku. Nemam nikakvih sigurnih prihoda, a ovako bih dobio subvencije za mleko, pa prodao neko tele i ne bih imao briga - govorio je Radašin pre pet godina za Kurir.

1 / 5 Foto: Marko Smiljković

- Pa, sad su me svi zaboravili, a nekad su me pratili u stopu. Sećam se kad smo Jovana Pavlović, takođe učesnica „Velikog brata“, i ja bili na moru, a ona mi skide gaće, sa svih strana skočiše novinari. Nije mi jasno odakle se stvoriše. Iznenadio sam se, ali se nisam ljutio, nikad nisam imao problema sa golotinjom. Nas dvoje smo igrali u Vranju u kavezima u diskotekama, ja go dopola, a ona cela, kad skidoše i meni pantalone, svi se oduševiše - pričao je tada Radašin.

Podsetimo, snajka zvezde "Velikog brata" Violeta progovorila je o zdravstvenim problemima koje je njen svekar imao.

- Pukao mu je kapilar na nozi, dobio je sepsu. Umro je u 62. godini. I dalje je bio u braku sa ženom. Ona je teško podnela. Niz godina je bio bolešljiv, evo sad spremamo sve oko sahrane - rekla je Violeta za "Blic".

kurir.rs

Bonus video:

00:17 Pomen Tomi Zdravkoviću na Centralnom groblju