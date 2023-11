BEBICINA MAJKA KUKA NA SVA USTA Tvrdi da su ga Kulići doveli do PROSJAČKOG ŠTAPA, kaže da se vratio GO I BOS, prva velika ISPOVEST

Slavica Macanović, majka Nenada Macanovića Bebice, u razgovoru za portal prokomentarisala je aktuelna zbivanja u "Eliti", sinovljev odnos s bivšom devojkom Miljanom Kulić, ljutim suparnikom Lazarom Čolićem Zolom, koji se u petak uselio u Belu kuću, ali i novom partnerkom Teodorom Delić.

- Treba Kulići da se zapitaju zašto je sada takav! Da bi on došao kući od njih, pomogao nam je jedan čovek, Miljana vrlo dobro zna šta su oni radili, ja neću reći ništa. Meni je najbitnije da je dete došlo kući, a njima neka služi na čast. Još je i blag prema njima kakav treba da bude. Možete zamisliti kako je bilo, ako se kući od njih vratio u onome u čemu je bio u tom trenutku, farmerkama i majici. Nikada se nije vratio po stvari, niti bi, od njih se vratio go i bos. Ipak, drago mi je što je Miljana priznala da Nenad nije bio tamo zbog para, jer je on isuviše imao da bi otišao zbog toga - počinje priču Slavica za.

Nenad je tamo otišao jer se stvarno zaljubio u nju, a uslov da se vrati kod nas bio je da se vrati sam. Nije hteo zbog nje, zato je ostao, a ne njihove priče, zbog ovoga, onoga. Samostalan je i samostalno radi od 2014. godine, nije vezan ni za mamu, ni za tatu. Samostalno je uvek zarađivao i privređivao, odvojio se sa svojom firmom 2014. godine i zatvorio je firmu kada je upoznao Miljanu i otišao za njom. Desilo se šta se desilo, najbitnije je da je dete došlo kući.

Na pitanje kako komentariše spekulacije da su mu Kulićke bacile crnu magiju, o čemu je i sam Nenad pričao u "Eliti", Nenadova majka kaže:

Nisu to ni gluposti, ni bapske priče. Bio je omađijan! Ne bismo ništa krenuli, da jedan čovek nije došao do telefona moje ćerke i rekao:"Ljudi, pomozite čoveku". Kada pogledam, vidim, čovek traži pomoć, jer ono nije bio Nenad - on je društven, pun humora, inteligentan, vredan, nema šta ne zna. Uputio nas je taj čovek gde da mu pomognemo, mi smo otišli i taj čovek je promašio za dvadesetak dana... Kada nas je Nenad nazvao i rekao:"Dođite po mene". Taj čovek je uradio šta je uradio, rekao je da ga dve osobe vuku za nos, da će on, kada dođe sebi, doći kući, tako je i bilo.

Sa Zolom, sa kojim je dugo ratovao, smatra da neće imati problema ove sezone.

- On o Zoli uopšte nema loše mišljenje. Kaje se, rekao je da je pogrešio, ali je bio napujdan s druge strane - tvrdi Slavica, koja podržava vezu svog sina Nenada i Teodore Delić.

To dete ne znam, meni je najbitnije da je Nenad srećan, da se vraća u svoju normalu, a koga će izabrati, to je njegova stvar, a da je Miljana vaše dete, pitala bih vas da li biste vi to podržali. Teodora, zašto da ne, volela bih da je upoznam ako ostanu zajedno. Verovala sam da će uspeti da je osvoji, tako je i bilo. Znajući njega, znam da ne postoji ništa što je namerio, a da nije uspeo.

