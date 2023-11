"VOLIM DA TE VIDIM GOLU!" BUBA KORELI ODLEPIO ZA JK! Zaljubio se do ušiju pa je bombarduje LJUBAVNIM PORUKAMA: Ovako ona reaguje

Buba Koreli je već duže vreme opsednut Jelenom Karleušom!

Kako Kurir saznaje od izvora bliskom pevačici, bosanski reper je totalno odlepio za našom pevačicom, pa na sve načine pokušava da joj se približi iako je Jelena, kao udata žena, totalno nezainteresovana za njega.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Buba ne prestaje da bombarduje Jelenu privatnim porukama u kojima joj upućuje brojne komplimente na račun njenog fizičkog izgleda, ali kad je video da ona na njih ne reaguje, počeo je i javno da joj ostavlja komentare ispod njenih postova na društvenim mrežama. Poslednji u nizu komentara Koreli je ostavio ispod Karleušinog video-snimka u kom je ona pokazala kako bi se obukla za sahranu i odlazak na groblje, a na kome je, kako je i sama rekla, "gola ispod kaputa i nema ništa od garderobe".

foto: Printscreen TikTok

- Volim da te vidim golu na svakoj platformi, ali i obučenu. J**** hejtere, ti si najzločestija - napisao joj je Buba na engleskom jeziku, uz skraćenicu "xoxo", koja u prevodu znači "zagrljaji i poljupci".

Nedavno je Koreli na svom Instagram storiju podelio i Jelenin golišavi snimak na kome se ona vidi u malenom bikiniju, a uz vrele prizore reper je okačio njenu pesmu "Benga". Na njeno vitko telo definitivno nije ostao imun, te je u opisu to i sam priznao:

- Uh, mašala - napisao je tad reper.

foto: Printscreen/ Twitter

Inače, Buba je još krajem avgusta pokušao da privuče Jeleninu pažnju tako što je na svom Tiktok profilu objavio i video u kojem peva njenu pesmu "Karli bič".

Na pomenutom snimku se može videti da se reper nalazi u toaletu i da peva refren ove hit pesme, kad su mnogi pomislili da on ovim snimkom provocira Karleušu. Ipak, sad je jasno da su njegove namere bile totalno drugačije.

Gostujući na K1 televiziji Jelena se nedavno dotakla upravo i Buba Korelija.

- Sviđaju mi se i ona dva lika, onaj jedan koji me stalno vređa, Džala i Buba. Oni mi se sviđaju, smatram da su jako talentovani tekstopisci i producenti. Bez obzira na to što je onaj jedan debeli, ima neki problem sa mnom. Verovatno se loži na mene. To sam već rekla. Ali su oni meni super - rekla je Jelena.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Jelena je 2016. snimila demo duet s Džala Bratom, ali on nikada nije izašao u javnost, što je JK i sama priznala, što je tada isprovociralo Bubu, koji ju je tada žestoko izvređao.

- Jelena Karleuša nikada neće snimiti pesmu sa nama zato što je stara, previše smo mi mladi za nju - rekao je tad Buba, ali je u međuvremenu u potpunosti promenio mišljenje o njoj, pa sad ne bira način kako bi joj se približio.

foto: Kurir

