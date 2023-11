"IZBACILA SAM JE GOLOGUZU NAPOLJE" Lepa Lukić uhvatila MUŽA NA DELU, ljubavnicu urnisala, šuškalo se da je u pitanju OVA PEVAČICA

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić udavala se čak četiri puta, a jednom je čak uhvatila muža u prevari.

Naime, nakon braka sa Tomom Lukićem, sa kojim je, kako je sama pričala, proživela pakao zbog njegove ljubomore, pevačica se 1977. godine udala za tada uspešnog estradnog menadžera Vladimira Perovića, a ovaj brak potrajao je sedam godina.

Međutim, pevačica je uhvatila Vladu u preljubi, i to u njihovom porodičnom domu, a odmah posle toga su okončali bračnu zajednicu. Lepa je svojevremeno i opisala ovu neprijatnu situaciju.

- Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja, kao bajagi, odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kada su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje - ispričala je pevačica u jednom intervjuu.

Međutim, budući da je on danas u braku sa Suzanom Perović, mnogi su pomišljali da je kraljicu narodne muzike prevario upravo sa njom.

Suzana je nedavno govorila o ovome i otkrila da li je u pitanju ona ili neka druga ženska osoba.

"Naopako! Kao prvo, ja sam i dalje u braku sa njim... Kako i zašto i zbog čega, to je samo moja stvar. Mi smo izloženi javnosti, tako da ljudi prave spekulacije na razne načine", rekla je Suzana.

"To sam baš čula, da su bile neke izjave kada sam izašla iz rijalitija, da sam ja ta žena koja je uhvaćena u toj preljubi. Ne! Na žalost ili na sreću onih što su tako mislili, nisam to ja. Bila sam isuviše mlada kada su oni bili u braku, imala sam nekih 12 godina kada su se venčali, koliko znam iz Vladinih priča. Tako da ja to nisam, to je neka druga osoba u pitanju. Naravno, ja to ime neću izgovoriti jer ne volim o tome da pričam, to nije ni deo mog života i nisam učestvovala u tome i nemam pravo da prozivam tog nekog", objasnila je ona za "Grand".

