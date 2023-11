SUDAR TITANA! Lea Kiš isprozivala rijaliti voditeljke, a Sanja Marinković žestoko ODBRUSILA: Ne bih ja bila toliko kritična

Voditeljka Lea Kiš nedavno je izjavila da bivše učesnice rijalitija, koje su se oprobale kasnije kao voditeljke, ne smatra koleginicama.

Sada Marinković se sada osvrnula na njenu izjavu i istakla da ima potpuno drugačiji stav po tom pitanju.

foto: Nemanja Nikolić

- Dobro, one i ne rade na njihovij televiziji, tako da je vrlo logično da joj nisu koleginice, ako gledamo u tom smislu, televizijskom. One rade na televiziji Pink. Mislim da svako ima pravo da radi ono što voli, da radi na sebi, na svom razvoju... Ne bih ja bila toliko kritična - istakla je Sanja, a zatim dodala:

- Podržavam sve one koji žele da rade na sebi, pružala sam im podršku i u mojoj emisiji. Naravno da sam ih mnogo kritikovala, bilo je svega, ali mnoge su me prijatno iznenadile. Volim kada su žene vredne, kada rade, kada se bave sobom i to ne može da izađe na loše.

foto: Printscreen

Sanja ističe da ne pije puno, a tokom izlazaka i noćnog provoda, dok uživa u čašici alkohola, ima i poseban ritual i to sve zbog izgleda.

foto: Printscreen YT

- Meni se stalno moji prijatelje žale da se najbolje provodim dok pijem vodu. Ja sam jedna od onih koji naruče jednu čašu vina i nju pijem celu noć i onda naručim kiselu vodu, da se ne bih ujutru budila natečena. Zato što kisela voda anulira vino, pijem uglavnom belo vino, ponekad proseko i to je to. Ja mogu uvek da budem vesela, meni alkohol ne treba.

