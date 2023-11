ULETEO JOJ NA KONCERT SA ORUŽJEM! 15 puta je NATERAO da peva pesmu koja je 90-ih bila HIT, a to nije ono NAJGORE...

Hrvatska pevačica Končić Minea prvi put je ispričala detalje o stravičnom događaju na koncertu koji je održala posle rata nedaleko od Zagreba.

Gostujući u radio emsiji nekada velika zvezda Minea otkrila je da je morala, kako kaže, da peva pod pretnjom. To nije čak ispričala ni roditeljima do sada.

- To je bilo u posleratno vreme… Mi muzičari, pevači zaista dosta toga prođemo u životu i ljudi ne znaju kroz što sve prolazimo na svom muzičkom putu oni vide lepu stranu, a ovaj posao ima i onih ružnih i malo lošijih strana. Verujte mi, svako od pevača ima barem jednu anegdotu koja će ga vezati i za negative.

- Imala sam koncert i u jednom momentu je nastala nekakva gužva, ludnica i pojavio se jedan gospodin koji je imao oružje u rukama… Nezgodna je situacija bila, meni kao devojci koja se tada verovatno bojala vlastite sene - rekla je.

Pevala pesmu Vrapce i komarce 15 puta zaredom

- To je zaista bilo vreme kada smo morali da pazimo na sve, ja sam imala ljude koji su me čuvali, tada su redari odradili svoju glavnu priču…. Uglavnom došao je s oružjem - to je bilo u prvom planu, a ja sam morala da pevam "Vrapce i komarce", a ne znam dal sam ih pevala 15 puta zaredom!?

- To je vrhunac negativnosti, ja to nikada u životu nisam ispričala, ovo je prvi put da sam to izgovorila i hvala Bogu da je to prošlo svršeno vreme i hvala Bogu nikada takvih događaja i situacija nisam imala više u životu - rekla je Minea.

A ta pesma joj baš i nije bila omiljena, čak je nije htela ni otpevati, ali su je saradnici nagovorili i postala je hit.

- Dajte mi nešto ozbiljno, nešto da ljudi pvaju sa mnom, na ovo će mi se ljudi smejati, ja sam počela plakati u jednom momentu i rekla ja to ne mogu da pevam - ispričala je.

A zatim se prisetila i što joj je tada rekao Tonči Huljić: "Ili ćeš mi verovati pa ćemo pevati, ili nećeš pa nećemo raditi".

