LJUBA PERUĆICA STIGAO PO ŽENU U PORODILIŠTE: Otkrio detalje POROĐAJA, bio sve vreme uz Katarinu, a evo zašto je prvi uzeo Alekseja

Pevač Ljuba Perućica stigao je u porodilište kako bi suprugu Katarinu i sina Alekseja odveo kući.

Ljuba je otkrio da je prisustvovao porođaju i da je sve ovo za njega bilo jako emotivno.

- Hvala svima, ovo je neka emocija koju do sada nisam doživeo. Par godina nisam plakao koliko sam plakao ovih dana. I Katarina je emotivna, ona je super, sve je dobro prošlo, beba je odlično, jedva čekam da ih vodim kući. Bio sam od početka do kraja sa njima. Porodila se carskim rezom, ja sam bio prvi koji je ostvario kontakt sa bebom pošto su nju uspavali. Retko koji otac se usudi da prisustvuje porođaju, ja bih to ponovio, i sigurno ću ponoviti. Nije toliko strašno, ženama znači podrška, to je ozbiljna stvar i to nije lako, ja se divim ženama posle ovoga. Kaći je značilo što sam bio tu. Svi su kod kuće spremni i čekaju da vide bebu - rekao je Ljuba.

Podsetimo, Ljuba Perućica se pre nekoliko dana oglasio na društvenim mrežama snimkom na kom je ronio suze radosnice.

- Ljudi moji dragi, prijatelji, rođaci, kolege, drugari, svi, svi... Svima vam veliko hvala! Ceo dan se kanim da snimim nekakav video, da vam se svima zahvalim, dobio sam od jutros ne znam koliko hiljada poruka... Ne mogu da stignem da odgovorim svima, izvinjavam se! Ovo je strašno emotivan dan za mene - rekao je on u klipu, dok su mu oči bile pune suza.

