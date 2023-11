"ĐOGANI FANTASTIKO JE RASTAO UZ MENE, PONOSNA SAM NA TO" Dragana Mirković je PRVA i JEDINA ovo uradila, to je bilo NEZAMISLIVO

Dragana Mirković u emisiji "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom u 21 sat na Kurir televiziji, pričala o počecima saradnje sa grupom "Đogani fantastiko".

- Moja prva, velika plesna saradnja i početak moje plesne karijere bila je sa grupom "Đogani fantastiko". Dugo smo radili i imali smo sjajne uspehe. Koliko sam ja rasla na tom plesnom polju, tako su oni rasli kao javne ličnosti, zvezde i postajali kasnije pevači. Na to sam ponosna jer sam ostvarila tu neku moju želju da pomažem ljudima da nalaze sebe i da napreduju i da imaju uspeha u svom poslu - rekla je Dragana, koja je ipak, i pored saradnje sa dens-grupama želela da ostane verna sebi i folk-muzici.

foto: Printscreen Kurir Tv

- Saradnja sa plesačima nije uticala na pravac moj muzičkog stila jer sam do dan-danas ostala Dragana Mirković koja peva folk-muziku. Ali bilo je bilo i iznenađenja, kao pesme Kaži mi, Oslobodi me, koje su bile denst pesme, ali to nije smetalo mom stilu. Samo je to bio plus, drago mi je što sam ostala pri svom stilu i to je bilo dozirano na pravi način - rekla je Dragana.

foto: Printscreen Kurir Tv

- Pošto sam bila prva i dugo godina jedina koja je radila koncerte sa plesačima, bila sam jako ponosna na to. Prvo sam ja bila lično zadovoljna i ispunjena, jer su moje pesme automatski na sceni dobijale još više na toj nekoj moći. Bila sam stvarno jako ponosna. Imala sam velike čestitke i komplimente od mojih kolega, jer su bili svesni da to nije bilo nimalo lako da se peva i igra u isto vreme i bili su svesni koliko je rada i truda potrebno da se uloži u to. Imala sam osećaj da su bili ponosni na mene - ispričala je Dragana.

