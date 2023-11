ŠOK INTERVJU MILANA MILOŠEVIĆA: Dušica mi se nikad nije javila, neću ni ja njoj! Matora će se zbog OVOG oduzeti kad ga bude videla

Milan Milošević se posle deset meseci vratio na Pink televiziju. Od večeras će biti voditelj emisije "Pretres nedelje" u okviru "Elite", što je vodio i u "Zadruzi".

U intervjuu za Kurir Milošević priča o učesnicima, otkriva ko mu se neće obradovati, kako je došlo do pomirenja s Marijom Kulić, s kojom je završio na sudu, ali i u kakvim je odnosima s kolegama. Prokomentarisao je i odlazak Dušice Jakovljević s Pinka i da li njegov povratak ima veze s tom odlukom.

- Po mom ulasku u belu kuću, kada večeras budem rekao: "Dobro veče, elito", sigurno će zavladati muk. Biće onih koji će se možda obradovati, to su novi učesnici, koji su mi pre ulaska pisali da im je žao što mene tamo sada nema. Biću isti prema svima, i prema onima koje poznajem i prema onima koje vidim prvi put u životu. Jedva čekam da kročim u "Elitu".

Ko će ti se najviše obradovati, a ko najmanje?

- Mislim da mi se Matora neće nimalo obradovati. Ona zna da, kada mene vidi na vratima, njena situacija neće biti izostavljena i da će se tu ići do sitnog detalja. Ostali manje-više. Ne zanima me da li će mi se obradovati. Bitno mi je da su mi se čelnici te kuće obradovali, a još bitnije je da mi se cela nacija obradovala. Znaš koliko me baš zabole briga da li će mi se neko obradovati ili ne. Bitno je da budem onaj stari Milan, koji je činio to da svojim prvim korakom u dvorištu napravi haos. Večeras očekujem veći šer nego kad je Kija Kockar ulazila u prvu sezonu "Zadruge".

Kakav odnos imaš s Markom Đedovićem? On je došao na mesto voditelja po tvom odlasku, a sad je po treći put učesnik rijalitija?

- Marko Đedović nikad nije došao na moje mesto. Moja emisija je "Pretres nedelje", koju sam zajedno s velikim šefom osmislio i vodio pet sezona, a Marko Đedović je radio nominacije i intervjue sa učesnicima, što znači da je došao na mesto nekih drugih voditelja. Mene je u "Pretresu" zamenila Ivana Šopić. Marko će odlično reagovati kada me bude video, on ima čist šou-biz mozak i zna da sam ja najbolji u tom poslu, što mi je i sam govorio prethodnih godina.

Šopićka je sad ostala bez "Pretresa", da li se naljutila?

- Ne znam zašto bi se ljutila. Ona je sama u intervjuima govorila da je Milan Milošević "Zadruga". Ona je neko ko je najviše voleo da gleda moje emisije i mislim da je baš srećna što sam se vratio u "Pretres nedelje". Toliko emisija ima u "Eliti", za sve ima mesta. Niko nije ostao bez posla, neke stvari su se ispomerale, ali svi smo tu i moj povratak nikoga nije ugrozio.

Jesi li pričao s njom?

- Nas dvoje se nismo čuli od Nove godine. Otkad sam otišao, nije mi se javila, kao ni druge kolege. To je sasvim legitimno. U poslu nemamo dodirnih tačaka, ja sam tu za njih uvek, ako bude trebala nekad neka zamena, sarađivaću sa svima. Što se tiče privatnog druženja, toga više nema, a bilo je svega. Mislim da je Šopićka sve lepo rekla o meni u jednom intervjuu, na čemu sam joj zahvalio porukom. Toliko.

Vratio si se na Pink kad je otišla Dušica Jakovljević, kako to komentarišeš?

- Moj povratak na televiziju Pink nema blage veze sa odlaskom Dušice Jakovljević. Tu bih stavio tačku na komentarisanje osobe koja mene nikad nije pozvala, niti mi se obratila otkad sam otišao s Pinka, tako da nemam potrebu ni ja njoj da se obraćam, čak ni ovako, putem medija. Ona zna šta je najbolje za nju i njenu karijeru, nije od juče na javnoj sceni. Želim joj svu sreću. Počeo sam pregovore s televizijom Pink mesec dana pre njenog odlaska, sasvim slučajno se potrefilo. Ja nju ne menjam nigde, ni ona mene nije. Ona je bila studijski voditelj i naš posao ne može da se meri, koju odgovornost sam ja imao, a koju ona. U svakom slučaju, želim joj svu sreću ovog sveta.

Hoćeš li nešto menjati u načinu na koji vodiš emisiju?

- Zadržaću svoje staro pravilo da moje emisije moraju imati poseban autoritet kod učesnika. Pokazaću im ko je Milan Milošević i kako on vodi emisije. Autoritet sam stekao u prethodnim sezonama, a ne želim da budem grub na početku jer bih ostao sa tri učesnika, ostali bi grebali na kapiji. Baviću se najviše onim što se trenutno dešava među njima, a da li posedujem informacije ili ne o njima... Svi odlično znaju da ja imam jake izvore, da im je bolje da me ne izazivaju i ne peckaju jer ću im sve sasuti u lice.

Ko je dobar igrač, a ko se nije snašao?

- Ima mnogo materijala i mnogo dobrih rijaliti igrača koji tek treba da pokažu šta mogu. Od ovih koji su se već izdvojili mali Uroš je odličan rijaliti igrač, veoma namazan. Aneli je takođe neko ko će obeležiti kompletnu sezonu "Elite". Ne računam stare igrače, pričam samo o novim. Primetio sam i Teodoru Delić. Ona je neko ko je očigledno mnogo želeo da uđe u "Elitu".

Izdvajaš li nekog posebno?

- Za mene su svi učesnici isti, što sam i dokazao nakon što me je Marija Kulić izvređala. Vratio sam se da vodim "Pretres nedelje", bili smo na sudu. Dobio sam parnicu protiv nje, čekam naplatu, a krivični postupak sam obustavio. Odustao sam jer ne želim da se potucam po sudovima. Prošao me je bes.

Vas dvoje ste se nedavno pomirili ispred suda?

- Marija mi se već godinu dana izvinjava zbog učinjenog. Naše pomirenje se nije desilo ispred suda, nego davno. Imamo sasvim normalnu komunikaciju.

Znači li to da ćeš biti blagonaklon prema Miljani?

- Miljana blage veze s tim nema. Nikad nisam bio oštar prema njoj, čak sam bio blagonaklon, za razliku od drugih učesnika. To će ostati tako u zavisnosti od situacije i priče.

Dugo si zbog rijalitija dobijao pretnje? Da li je to prestalo u međuvremenu?

- Bilo ih je mnogo svih ovih godina. Sad su se ućutali, ali siguran sam da će ponovo početi s pretnjama odmah posle prvog "Pretresa". To je postalo uobičajeno za ljude kojima se ne sviđa ono što govorim njihovim idolima. To su fanovi ljudi koji učestvuju u "Eliti", zapravo fanatici. Kad bolje razmislim, to sve govori koliko je to gledano i koliko prate svaki moj korak. Više se ne obazirem, ozbiljnije pretnje prijavim policiji, a sve ovo ostalo ide na blok.

Od čega si živeo proteklih godinu dana? Bio si četiri meseca na moru, što debelo košta, izlazio, provodio se... Odakle novac za sve to?

- Svi znaju da sam bio zaposlen i da sam se odmarao i radio. Spojio sam lepo i korisno. Primao sam redovno platu na drugoj televiziji, do dalje saradnje nije došlo.

Dobar si s mnogim pevačima, ko ti se javio nakon što se saznalo da se vraćaš na Pink?

- Mnogi su mi se javili nakon što je objavljeno da smo se Milica Mitrović i ja ponovo zapratili na Instagramu. Svi su znali koliko je sati, svi su jedva čekali moj povratak. Ima mnogih i koji su ćutali kad sam otišao, nisu javno hteli da pričaju o meni. Mislili su da će imati nekih problema ako budu komentarisali moj odlazak. Sve znam, ali ćutim, ali znate koliko me je briga za mnoge sa estrade. Oni koji su mi prijatelji su mi se javili, ovi ostali će biti tamo gde jesu i odatle se pomeriti neće.

Izuzetno si blizak sa Aleksandrom Mladenović. Bio si uz nju kad je proživljavala dramu s bivšim dečkom. Šta ti je rekla o toj situaciji?

- Nikad javno ne bih pominjao horor koji je preživela Aleksandra Mladenović da ona sama nije rekla za medije da sam ja bio uz nju 24 sata, što je istina. Sve ono što je rekla ja isto znam. Pokušao sam da joj na pravi, prijateljski način vratim veru u sve, da joj objasnim ko je ona, koliko se borila, da je ime na estradi. U momentima kad ti potonu sve lađe sve ti postane nebitno. Ja sam bio taj koji je lađu morao da izvuče na obalu i da se ponovo oseća da je na sigurnom. Siguran sam da sam u tome uspeo. Aleksandra je mnogo dobar čovek i zaslužila je svaki trenutak moje pažnje. Ne želim da joj se više ikada ovako nešto ne desi, a siguran sam da joj je ovo velika škola.

