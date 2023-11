"NEKO ĆE DEBELO DA ODGOVARA!" Milan Milošević prolazi kroz agoniju zbog INTIMNOG SNIMKA, evo šta je morao odmah da PREDUZME

Danas je kao bomba odjeknula vest da voditelja Milana Miloševića ucenjuju intimnim snimkom i da mu šalju poruke da će snimak dospeti u javnost, ukoliko ne plati 70.000 evra.

Voditelj se oglasio i rekao da ne brine, jer snimak ne postoji.

- Lako je pretiti ćorcima. Ja nemam kad ni da imam se*s, a ne još i da ga snimam! Sve su to lažne pretnje, ali neko će debelo da odgovara za to - istakao je Milan, koji je potvrdio da je slučaj prijavljen policiji:

- Policija i VTK rade svoj posao i ja se tu više ne mešam. Dosta je više sajber nasilja - zaključuje on.

- Samo su u inboks počele da mu stižu poruke: "Imam tvoj snimak, Milane, ispred hotela u 5 ujutru. Baš si se trudio, spremi 50.000 evra". Te poruke koje je dobijao su mu zatrpavale inboks. Kada je proverio, svi profili sa kojih su mu pisali bili su lažni. On je na početku kulirao i blokirao sve profile sa kojih je dobijao poruke, međutim, profili su nicali jedan za drugim. On je tada napisao da mu pošalju snimak, da vidi, međutim, poruke su počele da mu stižu i na mobilni telefon. One su uglavnom imale istu konotaciju, ali sada je već postalo ozbiljnije. Tražio je barem deo snimnka, da vidi o čemu se radi i o kome. Međutim, ljudi koji su mu slali poruke su postali prilično agresivni, a suma je sa 50.000 evra povećana na 70.000 evra. Kada je video da je đavo odneo šalu, Milan je pozvao svog prijatelja koji radi Bezbednosno-informativnoj agenciji da mu se požali, jer koliko zna, uvek je bio čist i nema šanse da ima snimak, jer se nikada nije snimao. Prijatelj ga je posavetovao da pronađu konekciju u VTK. Istog dana je sve prijaveljno, krenule su provere brojeva telefona sa kojih su stizale pretnje i ucene. Brojevi su svi bili pripejd, ali ono što su ustanovili to je da su kupljeni u jednom mestu pored Smederava. U međuvremenu, Milan je insistirao da dobije bar deo nečega čime mu prete - izjavio je izvor iz prve ruke ranije za "Scandal!".

