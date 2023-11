OVO JE PRVA FOTOGRAFIJA USVOJENE PETRE DIVAC! Imala je samo ŠEST MESECI, Ana je drži u naručju: Tog dana sam je donela KUĆI!

Ana i Petra su nedavno gostovale u jednoj emisiji na RTS, a tom prilikom je prikazana i prva fotografija koja je nastala kada je Petara stigla u njihov dom.

- Ovo je slika prvog dana kada je došla u našu kuću, tog dana sam je donela, imala je šest meseci - rekla je tada Ana Divac, a na priloženoj fotografiji se vidi Ana Divac koja drži u naručju Petru.

- U svemu postoji faktor sudbine, a kada se deca usvajaju vi ih ne birate, oni vama daju dete. Kada smo je ugledali, mi smo nju zavoleli - kazala je Ana tom prilikom.

Na pitanje kada su rekli Petri da je usvojena, Snežana je navela da se seća dana kada je to prvi put spomenula.

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana tada.

