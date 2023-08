SAVELJIĆ MUVAO DIVČEVU ĆERKU, VLADA GA PRETUKAO USRED KAFIĆA! Sad viđen sa Severinom na jahti! Evo šta je bivša žena rekla o NJEMU

Severin Vučković i bivši fudbaler Niša Saveljić zajedno su jezdili jahtom do Korčule, gde su svratili na piće, a Kurir je objavio i ekskuzivne fotografije.

- To je skoro bilo, tačnije 7. avgusta. Jahta na kojoj su bili usidrila se ovde na Korčuli. Posle podne je bilo kada sam ih spazila. Zajedno su izašli, konkretno prvo ona, a onda on za njom. Seli su u obližnji lokal, kafić na plaži i poručili piće. Kasnije im se pridružila još jedna ženska osoba i sela s njima. Severina je delovala neprepoznatljivo, neupadljivo, a ovo ostrvo je prepuno stranih turista, tako da niko ne obraća pažnju na nju. Svi gledaju svoja posla. Videlo se da su lepo raspoloženi, da su uživali u zajedničkim trenucima i da im je bio lep i prijatan dan. Ona je bila u svetloplavoj košulji-haljini, a on je nosio belu majicu. U jednom momentu pridružila im se jedna plavuša - rekao je naš izvor, koji je tom prilikom bio na letovanju u ovom mestu i spazio Seve i Nišu.

Inače, Niša Saveljić našao se početkom 2022. godine u centru skandala kada ga je ćerka Vlada Divca Petra Divac optužila da joj je slao neprikladne poruke. Petra je opisala kako se osetila kada ga je, nakon svega, prvi put ugledala.

- Kada sam Nišu srela to leto u Crnoj Gori, iako je pored mene bio moj dečko, osetila sam veliki strah i neprijatnost. Želela sam da se odmah vratimo kući. Osetila sam da nije zadovoljena pravda jer nije snosio nikakve posledice za ponašanje, a meni su ostale traume za ceo život. Roditelji i porodica, kao i uvek, bili su mi najveća podrška - rekla je tada Petra za Republiku i istakla da uspehom smatra ako je makar jednoj ženi ili devojci uspela da pomogne nakon što je javno progovorila o zlostavljanju koje je doživela od fudbalera Niše Saveljića.

Petra se posle skandala oglasila i otkrila šta se zaista dešavalo, te prosledila prepiske sa Saveljićem.

- Iskreno ne bih voleo da znaju. Baš mi je glupo. Ja ovako iskusan sam se postideo. Prvi put u životu da osetim energiju kod nekog tako mlađeg. Izvini - pisao je fudbale.

- Bonjur. Iskulira me - slao je košarkaševoj ćerki.

- Eee, ne, u gužvi sam pa nije telefon uz mene - odgovorila je Petra na jednu poruku.

- U Sakramentu sam. Javi se - bio je uporan Savljeić.

- Ovako samo hoću da Vam kažem da sam razmišljala dugo o ovoj situaciji. Bila sam u šoku kad smo razmenili onaj telefonski poziv i da sam se u trenutku loše osećala i da sam bila nesnađena da Vam odgovorim drugačije ili kažem nije u redu. Kako je prošlo malo vremena skupila sam hrabrost da Vam kažem da nije u redu što ste pomišljali na to, a kamoli da ste hteli i da to ostvarite. Ne znam kako bi ste se Vi osećali u situaciji da se ovo dešava Vašoj ćerki. Molim Vas, nemojte više da mi pišete - napisala je ona.

Otac proslavljeni košarkaš Vlade Divac pretukao je bivšeg fudbalera i nekadašnjeg prijateljka Nišu Saveljića krajem decembra prošle godine na Vračaru, u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge, jer je muvao Petru.

Do okršaja je došlo zbog toga što se ćerka zvezde NBA lige požalila ocu da joj njegov prijatelj šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje.

Skandal je prokomentarisala i bivša žena Niše Saveljića, Dijana Saveljić, koja je osudila postupak bivšeg partnera.

- Grozno se osećam, pre svega zbog dece, jer ne želim da iko upire prstom u njih. Nikolas se i dalje čuje sa Petrom, dobri su drugari. Pozvao ju je i izvinio joj se u moje, svoje i sestrino ime. Ogradio se od svega što je njegov otac uradio. Deca ne mogu da budu odgovorna za postupke roditelja - rekla je Dijana za tad za Informer.

- Verujem da je moj bivši muž Niša uznemiravao Petru, ćerku Vlada Divca. Nišu su pare i slava izopačili. Gde ima dima, ima i vatre! Snežana i Vlade Divac ne bi dozvolili da sve izađe u javnost da to nije istina! Ljudi se menjaju, gube kompas, slava i pare ih promene. Izopače ih! To se desilo i Niši. Nije bio takav kad sam ga upoznala. Da sam samo posumnjala da je sposoban da uradi tako nešto, ne bih se udala za njega i rodila mu dvoje dece.

Dijana Dika Saveljić, sa kojom je Niša dobio sina Nikolasa i ćerku Silvanu, razveli su se, ali su sve do sad bili u odličnim odnosima i svojim naslednicima su najveća podrška.

