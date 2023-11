"KOLEGE KAŽU DUŠO I ZLATO, OKRENU TI LEĐA PA TE PLJUNU" Zorana Mićanović o estradi: Svi gledaju da te iskoriste...

Za estradu kažu da je mala bara puna krokodila, a to je na svojoj koži osetila bivša učesnica „Zvezda Granda“ Zorana Mićanović iako je u svet šoubiznisa ušla sa samo sedamnaest godina.

Zbog svog neiskustva, ali i lakovernosti Zorana tvrdi da se mnogo puta razočarala.

- Moram da ramišljam deset godna unapred jer moj posao je takav, svi gledaju kako će da te prevare i kako da te iskoriste na bilo koji način. Mislim da mi pevačice moramo da budemo opasne aždaje sa mozgom. Iako se ja trudim da budem dobra i fina, to nije dobro jer ljudi to iskorišćavaju - ispričala je Mićanovićeva, a potom priznala da se oduvek vodila srcem što je nekoliko puta skupo koštalo.

- Ove godine me je povredilo par ljudi koje sam smatrala članovima svoje porodice. To se dešava i mislim da je to tek početak, tako je kad si mlad. Veruješ svima i misliš da su ti svi prijatelji, a na kraju shvatiš da su ti svi pričali kontra. Žele da vide tvoju propast, niko u današnje vreme ne želi da uspeš! Ja se radujem svačijem uspehu, bilo da je muzičar, sportista glumac, drago mi je zbog svakog ko uspe zaista - rekla je Zorana.

Da na estradnoj sceni vlada sujeta potvrdila je i mlada zvezda Granda kojoj jako teško padaju „priđe iza leđa“.

- Kolega ili koleginica dođe i kao „dušo draga moja“ i okrene ti leđa i pljuje te, a nikada nikome nisam ništa uradila. Mama me savetuje da postanem malo bezobrazna, trudim se, ali mi ne ide baš - istakla je pevačica.

