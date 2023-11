ŠTA ZNAČI AMBLEM NA KOŠULJI KOJU JE MERLIN NOSIO NA KONCERTU U BG? Skinuo šljašteću jaknu i sevnuo cvet koji ima POSEBNU SIMBOLIKU

Pevač Dino Merlin održao je drugi po redu koncert u Beogradu. On se u Areni prvo pojavio u šljaštećoj jakni, da bi se ubrzo presvukao.

Merlin je pred publikom pevao u beloj košulji, na kojoj je imao zanimljiv detalj. U pitanju je cvet ljiljan, simbol milosrđa i bezuslovne ljubavi, a povezuju ga i sa nadom i verom.

Ljiljan, poznatiji i kao krin, verovatno je jedini cvet na svetu koji u sebi objedinjuje vladarsko, dostojanstveno držanje, strastveni, gotovo opojni miris, a ipak uspeva da zadrži i svoju urođenu nežnost i nevinost. Baš zbog ovakvih svojih karakteristika, ljiljani su oduvek važili za simbol milosrđa i bezuslovne ljubavi. Pored očigledne lepote kojom prosto zrači gotovo svaki predstavnik ove vrste, u direktnoj su vezi i sa nadom, verom, plodnošću i rađanjem. Zato i ne čudi što se upravo za ljiljan često koristi i naziv “rajski cvet”.

Podsetimo, Dino je drugi koncert u Beogradu započeo pesmom "Da šutiš" nakon još nekoliok hitova, obrati se publici u prepunoj Areni.

- Svašta se u mom životu izdešavalo za ovih 8 godina koliko se nismo videli, ali ono što je najlepše je to da sam postao deda. Dedo Dino. I moja je želja da on bude dobar čovek, da uvažava preference, da bude dobro sa svim ljudima iz sveta, i ne znam iz kog razloga on baš voli ovu moju pesmu " Ti budi daleko" - rekao je pevač.

