"SVAŠTA SE U MOM ŽIVOTU IZDEŠAVALO ZA OVIH OSAM GODINA" Merlin brutalnim rečima ZAUSTAVIO SVE U ARENI, imao je važno OBRAĆANJE

Dino Merlin je započeo svoj drugi, od četiri koncerta koja će imati u Srbiji.

Spektakl je počeo pesmom "Da šutis", a nakon još par hitova, odlučio je da se obrati prepunoj Areni.

00:16 Dino Merlin početak koncerta 1

- Svašta se u mom životu izdešavalo za ovih 8 godina koliko se nismo videli, ali ono što je najlepše je to da sam postao deda. Dedo Dino. I moja je želja da on bude dobar čovek, da uvažava preference, da bude dobro sa svim ljudima iz sveta, i ne znam iz kog razloga on baš voli ovu moju pesmu " Ti budi daleko". - rekao je pevač.

On je večeras zasijao u šljokičastoj jakni što i nije toliko čudno, obzirom da je Merlin poznat kao neko ko vodi računa o svojim stajlinzima.

00:32 Dino Merlin početak koncerta

