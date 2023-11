"IMALA SAM OTVORENU RANU, SITUACIJA SE ZAKOMPLIKOVALA" Maja Berović pet puta operisala nogu: Teško se leči...

Maja Berović je progovorila o svom najtežem periodu u životu, kada je imala čak pet operacija noge. Pevačica je ispričala da je imala otvorenu ranu koja se inficirala, što joj je kasnije napravilo mnogo problema.

foto: Printscreen Amidži šou

- Dosta ljudi je imalo sličnih problema kao ja. Neverovatno mi je koliko se ljudima to često dešava, mislila sam da samo ja to imam. U pitanju je bila infekcija noge. Bakterija streptokoke mi je napravila haos. To je nešto što se jako teško leči. Može antibioticima, ali u težem slučaju operacijom. Ja sam morala da se operišem, jer se stvar baš zakmplikovala. Imala sam otvorenu ranu - rekla je ona.

Pevačica je zatim otkrila šta je dovelo do problema koji je imala.

- Toga leta sam jako puno šetala sa sinom... Nisam nosila flaster, iako su mi rekli, jer sam već pre toga imala nekih problema na koži. Ta otvorena rana se inficirala. Mislila sam da ne može ništa loše da mi se desi, ali eto... Desilo se. Imala sam loš imunitet, zato sam i tako prošla - rekla je Maja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Kurir/Informer

Bonus video:

00:49 Maja Berović sa mužem došla na Dinov koncert