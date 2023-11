"BRENA JE MNOGO U ŠIK FAZONU, EVO ŠTA BIH JA URADIO!" Poznati srpski kreator prokomentarisao stil naših estradnih zvezda

Kreator Bata Spasojević gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je prokomentarisao garderobu i stil naših estradnih zvezda.

foto: Kurir televizija

Jelena Karleuša

- Ovo jeste glamurozno. Jasno je i da je dres kod takav da mora da bude glamurozno i da vuče ka tome. Jelena dakle ovde izgleda veoma šik i elegantno i to njoj stoji - rekao je Bata.

foto: Kurir televizija

Lepa Brena

- Brena uvek voli da eksperimentiše. Žena je zaista negovana. Od kose, mejkapa, kože i svega. Ja bih neke tu stvari promenio. Ona voli i navikla je da to bude malo scenično kada je ona u pitanju, ali bih ja to malo pročistio da malo manje bude u šik fazonu nego klin fazonu. Mislim da bi to uz njen sadašnji status to lepše stajalo - rekao je Bata.

foto: Kurir televizija

Sanja Vučić

- Sanja pre svega ima energiju koja je nosi. Ova kombinacija je okej, ali bih ja išao malo u drugom smeru. Ne bih išao na ovu svetlu nijansu, već na nešto tamnije - istakao je Bata.

foto: Kurir televizija

Teodora Džehverović

- Sviđa mi se ova bež varijanta. Izgleda kao da je kežual varijanta i za dnevnu varijantu je sasvim okej - rekao je Bata.

foto: Kurir televizija

Aleksandra Mladenović

- Simpatična i draga devojka. Ovu kombinaciju je izbacio poznati brend "Dolče i Gabbana" i tu nema šta. Rekao bih da je ovo neka kombinacija pred nastup. Taj neki sicilijanski stil je okej - naveo je Bata.

foto: Kurir televizija

