"SA SAŠOM POPOVIĆEM SAM BILA POSLE NEDE UKRADEN" Pevačica otkrila NAJVEĆE tajne estrade, a tek šta je rekla o Lepoj Breni!

Saša Popović je tada važio za velikog zavodnika, a nakon što je Neda Ukraden obelodanila da su bili u ljubavnoj vezi, i Zlata Petrović je priznala da joj je bo dečko.

Pevačica Zlata Petrović kaže da je njen privatan život uvek bio transparentan te da ne bi imala šta više da otkrije, ali i da ne bi volela da bude snimljen film o njoj.

- Neda Ukraden je u svojoj knjizi otkrila da je svojevremeno bila u vezi sa Sašom Popovićem, koji joj je jednom prilikom zakucao na vrata u domu u Sarajevu, kao i da je Lepa Brena bila ljubomorna na nju, a odmah nakon njihovog raskida u ljubavnoj vezi sa Sašom bila je Zlata.

"Svaka čast, poštujem Nedu i sve što je postigla. Izgleda kao da ima 30 godina i to je za divljenje. Volim radne ljude, ali ja nikada ne bih napisala knjigu. Živa reč je najbolja. U knjizi može da se ulepšava. Mislim da sam na sve te teme ja već pričala, nekom sam simpatična, nekom luda i meni je to ok. Knjiga nije za mene. Ništa ne bih rekla što već nisam. Iskrena sam, ne krijem, i najbolje i najgore sam ispričala. Neko nije imao hrabrosti do sada da kaže neke stvari, pa je to uradio u knjizi. Možda je i vreme učnilo svoje, pa je neko hteo da se olakša, podeli to sa ljudima, a ja ceo život pričam kako jeste", priznala je Zlata Petrović.

"Defitivno nema. I kada me nisu pitali, ja sam pričala. Smatram da ako već dođem u emisiju, nema razloga da ulepšavam svoj život, nego pričam otvoreno. Zato me ljudi različito doživljavaju. Ja ne volim da mi posle intervjua kažu da je bilo fino ili ok. Hoću da to privuče pažnju, da ima težinu. Najgore je da mi onaj kojeg gledam ne drži pažnju, da mi je onako, bezveze ili ništa. Ako kažem da je fino, znači da nije ništa. Nebitno o čemu se radi. Mnogi pevači imaju sjajne glasovne mugućnosti, ali ne intrigiraju, ne drže pažnju. Ja mnoge pevače volim da slušam dok pevaju, ali ne i da slušam kad pričaju. Bude rupa. Ništa. Ja nemam problem da kažem da sam Romkinja, da ispričam sve što imam. Što da se foliramo", rekla je pevačica, koja je prokomentrisala i Nedine navode o Lepoj Breni.

"Ja volim da pričam o sebi, ali ne o drugima. Ta priča o njoj je bila pre mene, posle toga smo Saša i ja ušli u vezu. Ne bih detaljisala oko toga, ali znam. Kad se njihova priča završila, ja sam bila sa Sašom, a kad uđeš u vezu, svako priča o svojoj bivšoj ljubavi. U toku sam sa svim što se desilo. Ja bih imala sve naslovne strane kad bi pričala o drugima, ali bih mrzela sebe. Ja sam čovek koji nosi najveće tajne ovog sveta i ponosna sam na sebe što nikada ništa nisam otkrila. Ne bih čak i da meni nešto loše urade. To su iskušenja od Boga i ne padam na njih", poručila je iskreno.

