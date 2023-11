SIN ZLATE PETROVIĆ SE OGLASIO NAKON ŠTO JE VIKAO NA MAJKU: "Bio sam malo NERASPOLOŽEN, često se mi SVAĐAMO.." Evo šta je još rekao

Tokom sinoćnje proslave punoletstva ćerke folk pevača Radiše Trajkovića Đanija, na samom dolasku došlo je do incidenta između pevačice Zlate Petrović i njenog sina Jovana, koji je došao u pratnji lepše polovine.

Naime, Jovan je burno odreagovao kada ga je majka zamolila da se zajedno fotografišu, te je vikao i negodovao pred pripadnicima sedme sile.

On se sada oglasio i otkrio sve detalje svađe, kao i u kakvim je sada odnosima sa Zlatom.

- Ja sam sada tek ustao, bilo je prelepo na veselju, ostali smo do kasno i veselili se. Ja sam bio malo neraspoložen samo kad sam tek došao, zato i jesam malo burno odreagovao za to slikanje. Moja majka voli da se slika, a volim i ja, stvarno nikada to nije bio problem, samo juče nisam bio raspoložen za to. Ja Đanijevu ćerku znam od pelena i došao sam na veselje zato, a ne da bih se slikao sa mojom mamom i devojkom - započeo je Jovan, pa dodao da između njih dvoje često dolazi do sukoba mišljenja:

- Mi se i svađamo i volimo, naravno da se često raspravljamo, kao svaki majka i sin. Moja devojka je bila tu, kao što ste videli i ona nije imala ništa protiv slikanja. Mi smo posle stvarno uživali, pevali smo i pili, svi smo se zajedno vratili kući i legli da spavamo, kao i obično.

