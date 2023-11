"JA SAM DETE IZ EPRUVETE" Mali Peja progovorio o BOLNIM TEMAMA, a Ceci će biti večno ZAHVALNI, ona je pomogla da se on RODI

Pre neko veče, tokom proslave punoletstva ćerke folk pevača Radiše Trajkovića Đanija, na samom dolasku došlo je do incidenta između pevačice Zlate Petrović i njenog sina Jovana, koji je došao u pratnji lepše polovine.

Naime, Jovan je burno odreagovao kada ga je majka zamolila da se zajedno fotografišu, te je vikao i negodovao pred pripadnicima sedme sile, eđutim malo ko zna da je pevačicin sin Jovan Pejić, jednom prilikom istakao da mu nikada nije smetalo što ga je majka dobila vantelesnom oplodnjom.

- Majka nije mogla da ostane u drugom stanju, otišla je na vantelesnu oplodnju, ja sam dete iz epruvete i ne stidim se toga. Nikada, ali zaista nikada to meni nije smetalo, a ni društvu oko mene - rekao je on u jednoj emisiji

Mladi Pejić ispričao je i kako je folk zvezda Ceca Ražnatović pomogla njegovoj mami Zlati Petrović da zatrudni s njim.

- Mama dugo nije mogla da ostane trudna. Ona je dobila savete od Cece Ražnatović, koja joj je preporučila doktora, zahvaljujući kom je vantelesnom oplodnjom mama uspela da zatrudni. Ja sam dete iz epruvete - ispričao je Jovan.

Zlatin i Pejin sin otkrio je i da ga je vaspitavala baka jer roditelji zbog posla nisu imali vremena za to i dodao da mu je u detinjstvu najbitniju ulogu imala baka, jer su njegovi roditelji zbog posla često putovali.

- Baka je najviše doprinela mom vaspitanju. Pošto moji roditelji nisu bili kod kuće. Imali su turneje. Mama Zlata i Peja nekada nisu bili kod kuće i po 20-30 dana. Imao sam žene koje su me čuvale. Kada je deka umro, baka se preselila kod nas. Tada me je ona preuzela. Ona me je učila da budem skroman. Mama je učila da ne budem kompleksaš. Od tate sam učio da ne idem u kafane da se bijem. Od bake sam naučio životnu priču - istakao je on.

Ime je dobio po svojoj krsnoj slavi.

- Ja sam se rodio na moju slavu Svetog Jovana i po slavi nosim ime - rekao je Jovan.

