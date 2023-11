NAJVEĆI BAKŠIŠ IKADA MAZNULA BRENA, A ONDA TIM NOVCEM OVO URADILA! Voditelj raskrinkao pevačicu, pa ispričao ono što se NIJE ZNALO

Osim što radi kao voditelj na televiziji, Zoran Pejić Peja često vodi i privatna veselja širom sveta. Gostujući u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ otkrio je da je najveći bakšiš ikada na estradi zaradila Lepa Brena, ali je taj novac podelila sa svima.

Peja se prisetio jednog veselja koje se pre mnogo godina odigralo u Parizu i rekao da je Brena tada sav novac podelila sa kolegama ravnopravno.

-Lepa Brena je radila veselje u Parizu, izašla je da otpeva jednu pesmu i za jednu je dobila 20.000 maraka. Dobila je i cifru kao gažu, koju sada je mogu da kažem, a ovo je bio bakšiš za jednu pesmu. Onda je taj novac odnela kod Miće Nikolića, stavila u torbu od harmonike i svi smo podelili na kraju – rekao je Peja u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Peja otkrio da je Lepa Brena zaradila najveći bakšiš na estradi

Voditelj priznaje da je danas situacija drugačija i da sav bakšiš koji se zaradi na veselju uzimaju domaćini koji tako na kraju isplate muziku.

-Danas bakšiš uzimaju gazde veselja i meni to izgleda malo čudno. Sedi moja sestra i želi da se veseli, ja izvadim 500 evra dam muzici i ona to isto uradi. Ona da sto evra na primer, a onda njen brat uzme svih šesto evra i isolati muziku – zaključio je on.

