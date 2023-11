Pevač Ivan Gavrilović ispričao je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji anegdotu iz autobusa kada je bio sa legendarnim Džejem.

Iako smo navikli na spontanost Ramadanovskog, opet i ova scena pokazuje da je bio čovek pun šale i zabave, jednostavo unikatna osoba.

- Bili smo na turneji, išli autobusom, tu je neki sto za karte, svi se nešto zezamo. Džej je naravno predvodio zabavu. Naprimer, skine nam sat sa ruke, ti odjednom vidiš nema sata. Nakon koncerta, pred autobus, uvek bude mnogo ljudi, tada nije postojao "Jutjub", bilo je drugačije, ljudi su dolazili da te vide - započeo je Gavrilović, pa nastavio:

01:43 REKAO MI DA ME DEVOJKA ČEKA ISPRED BUSA Gavrilović ispričao urnebesnu anegdotu sa Džejem: Kada sam izašao, zatvorio je vrata!

Džej mi dobacio da me čeka jedna devojka da me poljubi, ja sam potrčao iz autobusa, a on postavio nogu i sapleo me. Kada sam ispao, zatvorio je vrata, a ono sto klinaca na mene. On je kralj! Deca me iskidaju, legnu na mene, ne znam gde se nalazim, dok su me izvukli... Tada smo bili Džej, Dr Iggy, Lina i ja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 MOSKVA SIJA KAO LAS VEGAS, RAT SE NE OSEĆA Ivan Gavrilović posetio Rusiju iz JEDNOG razloga