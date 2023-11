"ZA PREVARU SAM SAZNALA OD NOVINARA, TO JE IZDAJA NAJNIŽE VRSTE" Aleksandra Bursać o agoniji sa bivšim: Tada smo živeli zajedno...

Aleksandra Bursać osvrnula se na odnos sa bivšim partnerom i turbulentnu vezu kroz koju je prošla.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica je doživela nasilje u vezi i odmah stavila tačku.

„Treba prekinuti čim podigne glas na tebe, ja sam tako vaspitana. To što mi se desilo je bila javna prevara, ne znam da li su bili intimni, videla sam poruke i sve ono što se pisalo. Da mogu to da obrišem, obrisala bih, ali to je životno iskustvo i njegova sramota, nije moja“, ispričala je Aleksandra, pa je prokomentarisala devojku sa kojoj ju je prevario bivši partner.

foto: Kurir Televizija

„Meni je to fascinantno, mi smo dva sveta, ona je dala sve to u novine i hvala njoj. Ja se nikada nisam čula sa njom, ona je izjavila da nije znala da je on sa mnom, mi smo tek kasnije kačili slike na mrežama. Oni su se dopisivali na početku naše veze, mi smo izbacili slike na društvenim mrežama posle šest meseci, to su bile slike sa mora i ona je to videla i dala novinama. Spasila me.“

Bursać je opisala i kako je saznala za prevaru.

„Bila sam kod knjigovođe, zvao me je jedan novinar i bio je jako ljubazan, rekao mi je da mu je žao što mora da mi saopšti. Ja sam mu rekla da me ne zeza, nije 1. april. Tražila sam skrinšot i videla sam njegov broj. Izašla sam od knjigovođe, nazvala sam ga, a on mi je rekao da su majstori u kući i da ne može da priča. Mi smo tada počeli da živimo zajedno, ja sam mu rekla da dolazim kući i onda mi je priznao sve. Izdaš osobu na najgori mogući način, to je bila tabu tema tada, mogao je da me obruka najgore moguće i da se osećam poniženo i odvratno, to je izdaja najniže vrste.“

