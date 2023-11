OVA PEVAČICA JE SESTRA SEKE ALEKSIĆ: Voli provokativno da se oblači i svi kažu da izgleda KAO AVION (FOTO)

Seka Aleksić je već dugi niz godina na domaćoj javnoj sceni, a malo ko zna da ima rođenu sestru koja se takođe bavi pevanjem.

Ona već godinama snima pesme i nastupa po regionu, a na društvenim mrežama se mogu pronaći njihove brojne zajedničke fotografije.

Inače, pevačicina starija sestra se zove Ajsela Malkić i živi u Bosni. Bavi se muzikom, baš kao i Seka, te nastupa već godinama unazad.

Čest je gost tamošnjih lokalnih TV stanica, a rođena je u Tuzli. Ajsela voli provokativno da se oblači i da ističe svoju odličnu liniju, a mnogi kažu da izgleda kao avion.

Za Seku ima samo reči hvale, a svojevremeno je medijima spominjala kako bi volela da snimi duet sa sestrom.

Podsetimo, pevačica Seka Aleksić već dugi niz godina je u skladnom braku sa suprugom Veljkom Piljikićem, a jednom prilikom njena kućna pomoćnica otkrila je šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata u domu pevačice.

- Mnogo me je bolelo kad su Seku prozivali i govorili da ne vidi nikoga osim sebe. Pa ona je nama kojima je platu davala, delila šakom i kapom, a da ne pričam o rodbini i najbližima - ispričala je bivša zaposlena u njihovoj vili u Staroj Pazovi.

- Kod nje mi se posebno sviđalo što je sve po kući radila sa nama. I peglanje, i kuvanje, i ribanje. O Veljku da i ne govorim! On je na sve spreman, samo da Seka bude srećna. Ustane ujutru pre nje, pa joj odnese kafu u krevet, onda spremi doručak. Leti oko nje, a ona ga samo grli i ljubi. Verujte da ne postoji žena koju bi on pogledao pored njegove Seke. E to kako ona živi i kakva je, to želim svakome na svetu. To je raj i idila - završava prepuna pozitivnih utisaka bivša kućna pomoćnica Seke Aleksić, prenosi "Stori".

