"JASNO JE ŠTA HOĆU I ŠTA NEĆU" Indi progovorila o svom emotivnom statusu posle propalog BRAKA, pa otkrila kakvi joj FRAJERI pišu

Indira Indi Aradinović razvela se pre nekoliko meseci, a sada je otkrila šta joj je najbitnije kod muškarca.

Indira je, takođe, priznala da je njen emotivni status fenomenalan, da uživa sama i da nema dečka.

- Nisam poslušala svoju jaku intuiciju i svoj unutrašnji glas. Ubuduće će Indira slušati samo svoju intuiciju i osećaj koji mi je poslat. Moj muškarac mora da poseduje energiju koju posedujem i ja, da bih ja to osetila i da bi to bilo to. Imam tip muškarca, kako bih volela da izgleda, ali ipak su energija, empatija i hemija presudni - rekla je Indi i nastavila.

- Moj trenutni emotivni status je fenomenalan. Sama sam, srećna, puna životnog iskustva i naučenih lekcija. Iscelila sam sve svoje gluposti u koje sam se sama uvalila. Imam dosta udvarača. Uvek sam ih i imala, ali kakvi su to udvarači, to je pitanje?! Nisam nešto zadovoljna kada su udvarači u pitanju. Zalete se na Instagramu, ostavljaju srca i komentare, a kada nešto konkretno treba nisu nešto agilni. Nisam anonimna devojka, jasno je šta hoću i šta neću, a ako je to opasno, neka se sklone – govorila je Indi.

