TRUDNA BOGDANA RAŽNATOVIĆ U NOĆNOM PROVODU Crveni karmin, ne skida osmeh, Veljko stalno uz nju, evo ko im još PRAVI društvo

Sin Svetlane Cece Ražnatović, kik bokser Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana Ražnatović čekaju treće dete.

Ona je i prethodna dva puta bila aktivna trudnica, izlazila je, a sada je njena sestra objavila snimak iz provoda na kom vidimo Bogdanu kako nasmejana pozira.

Naime, Bogdana je na sebi imala karirani sako i belu majicu, isfeniranu kosu je pustila, stavila je crveni karmin i osmeh nije skidala. Njoj je društvo pravio i suprug Veljko Ražnatović, koji se takođe, oglasio na mrežama.

Inače, Veljko i Bogdana imaju dva sina, Željka i Krstana. Veljko, uživa sa suprugom Bogdanom i sinovima u Titelu, gde i inače sagradili i porodični dom.

Podsetimo, Veljko Ražnatović je ranije otkrio da ne krije da bi voleo da njegovi naslednici krenu njegovim koracima i postanu sportisti.

- To je najlepše što možeš da budeš, sportista. Što dalje od javnog sveta, odrastanje pored kamere nikako. To je prokletstvo jedno! Niko sa mnom nije živeo pet minuta, niti zna moj dan... - kazao nam je nedavno, pa dodao:

- Dobijam veliku osudu ljudi šta god da sam radio i mislim da im to ne treba i mislim da će im mnogo kvalitetniji život biti ako im se svaka greška u mladosti ne preuveliča. Ne vidim ih tu, sve bih radio u svojoj moći da ih sklonim.

On je tada priznao da ga je urbani život umorio.

- Imam ženu i decu. Ne može tata da se vraća u pet ujutru iz grada pijan i da bude kreten. Kao što me je noćni život umorio, tako su me umorile i veze sa devojakama sa kojima nije trebalo da budem. To je sve greh. Sve to što sam ja radio je nenormalno i grešno. Može sada neko da kaže, jer je 21. vek, da je ovo sve zatucano, ali ja mislim da su oni koji to rade i tako misle nenormalni - istakao je Veljko.

