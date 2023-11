"ZA TEBE BIH UMRLA": Darku Laziću supruga POSLALA dirljivu poruku, a još im nije ni POLA GODINE od VENČANJA (FOTO)

Darko Lazić i njegova supruga Katarina venčali su se 30. avgusta ove godine i redovno pokazuju koliko se vole i koliko jedno drugom znače. Ovoga puta Katarina je odlučila da iskaže ljubav svom suprugu i obratila mu se emotivnim rečima.

Kaća je objavila fotografije s njihovog venčanja, a u opisu napisala stihove pesme Petra Graša "Je l' ti reka' ko?":

- Da bih za tebe umra ja i bez da trepnem i opet rodio se samo da te sretnem, je l' ti reka' ko, onako iskreno… - napisala je Katarina, koja je ovim možda želela suprugu i da čestita godišnjicu njihovog zabavljanja.

Njih dvoje zabavlajli su se dok su bili veoma mladi, a potom su ponovo obnovili vezu. A njih dvoje imaju i srećan broj koji Katarina ima u okviru svog korisničkog naloga na Instagramu i koji su oboje isetovirali. Ona je jednom prilikom otkrila šta znači taj broj:

- To veče, kada smo sedeli sa mojom sestrom, par puta se nagnuo ka meni, osmehnuo mi se, i to je bilo to. Darko je vozio motor i prvi put kada me je provozao - vozio je 24km/h. Od tada taj broj nas sve vreme prati. Stan nam je broj 24, na Instagramu sam "katarinalazic24", oboje imamo istetoviran taj broj... - otkrila je Lazićka.

kurir.rs/informer

