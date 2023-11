"SVE JE USILJENO, PREAGRESIVNO, BEZ LJUBAVI" Ćemo ne može da smisli moderni trend, muški isprozivao domaće repere

Amel Ćeman Ćemo je ispričao kako je svestan da se domaći reperi trude prilikom stvaranja svoje muzike, ali da se njemu ta muzika uopšte ne sviđa.

Sve je usiljeno, nema tu kvaliteta, emocija ni ljubavi, kaže Ćemo o popularnoj muzici i mnogobrojnim reperima poput Vojaža, Nućija i Devita, koji poslednjih godina haraju muzičkom scenom. Kako je pevač otkrio, aktuelni muzički trend nije njegova šoljica čaja.

To su momci koji se trude, ne potcenjujem ih, ali meni se to ne dopada. Ne uživam u tome, tekstovi su preagresivni, prenapadni, nema tu ni ljubavi ni emocija. Veliki deo populacije to sluša, zato treba da postoji. Zašto da ne? Ipak, nema tu kvaliteta, sve je usiljeno. To je trendovska muzika, kako počne tako se i završi. Te pesme neće imati rok trajanja, kao što imaju, na primer, numere Tome Zdravkovića, Zdravka Čolića, Predraga Tozovca... Polako se vraćaju stare pesme, a tako i treba da bude - istakao je pevač, koji je oduvek znao da će pevanje biti njegov životni poziv.

- Otkako znam za sebe, znao sam da ću biti pevač. Nisam znao da li ću biti kvalitetan, ali sam maštao o tome - objasnio je Ćemo. Talentovani Crnogorac ističe da se muzika potpuno promenila od perioda kada je on kročio u svet muzike, te da su njegovi uzori bili potpuno drugačiji od onih koji su današnjim generacijama idoli:

- Nikada nisam imao muzičkog uzora, ali sam voleo da slušam Čolu. Ko njega ne sluša, taj ne zna šta je muzika. Voleo sam da slušam Anu Bekutu, Lepu Brenu, Draganu Mirković, Snežanu Đurišić... Više sam voleo pop muziku nego ovo što pevam. To se kasnije odrazilo na moje nastupe, pa sam prvih sat vremena znao da pevam samo pop pesme.

Pevač koji se nakon medijske ilegale vratio na scenu otkriva da je već odredio gde će dočekati starost.

- Obožavam Grčku, tamo se jako lepo osećam. Pre nekoliko meseci sam otišao na pet dana na Tasos, a ostao ceo mesec. Planiram tamo da se penzionišem. Pored Crne Gore, gde mi je porodična kuća, vreme ću provoditi i u Grčkoj. Jednom mesečno se spustim dole, do Soluna ili Atine, da napunim baterije. Težim ka tome da pazarim nekretninu u Grčkoj - zaključuje Ćemo.

