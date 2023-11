DARA BUBAMARA PROGOVORILA O ODNOSU SA CECOM I JECOM! Pevačica nije ni birala, a ni ŠTEDELA reči, evo sa kim kafu pije, a kome ...

Folk pevačica Dara Bubamara progovorila je svom privatnom životu ali i poznanstvima sa Svetlanom Cecom Ražnatović i Jelenom Karleušom.

foto: Printscreen

Dara je ispričala kako se sa Cecom druži čak 30 godina i uvek se lepo provedu kada su zajedno, dok sa druge strane, sa Karleušom ne priča.

U kakvim si odnosima s Jelenom Karleušom?

- Ne želim da pričam o njoj, ni da je spominjem! Život mi je toliko lep i sebi sam napravila sve onako kako sam želela da bih se sada bavila skandalima ili nekoga komentarisala. Stvarno nema potrebe. Kad smo bili mladi i ludi, prepucavali smo se javno, a sada svoje privatno mišljenje čuvam, a svima želim sreću.

foto: Dragana Udovičić

Kako je Ceca reagovala kada si zvala Jelenu na svoj koncert u Arenu pre nekoliko godina?

- Ceca i ja o tome uopšte ne pričamo. Kada sam izdala pesmu "Košava sa Dunava", bila sam joj gost na Tašmajdanu i od tada smo drugarice, evo, već više od trideset godina. Ja sa svojim drugaricama kada se vidim, ne pričam o drugima. Niti meni neko može da kaže ili zabrani s kim ću da se družim. Ceca i ja o Jeleni nikad nismo pričale. Ja sam svoja i ne je*em živu silu! Ko je dobar prema meni, ja sam još bolja, i obrnuto. Nikada nisam vodila tuđe ratove. Ceca mi jako prija, divno se družimo, kad se vidimo, zezamo se, dođemo na ručak, ostanemo na večeri.

foto: Damir Dervišagić, Printskrin Ami G Show

Da li pričate o frajerima?

- Ne. I Ceca i ja smo ostvarene žene, imamo decu, porodicu, pa najviše o njima pričamo. O intimi ne.

Kakav je tvoj emotivni status?

- Slobodna sam, nisam zaljubljena, ali lepo mi je. Svi volimo to stanje kada smo zaljubljeni, da se ne lažemo, ali ja kada se zaljubim, postajem luda. Sad sam fokusirana na posao i nemam vremena za ljubav, ne zanimaju me muškarci. Kad mi neko kaže da sam lepa i negovana, ja mu odgovorim da je to zato što nemam dečka, pa nema ko da me nervira. Udvarača ima, ali mi se niko ne sviđa.

Kakvi ti se momci udvaraju?

- Uvek ostvareni, mladi, lepi i zgodni, neki žive i u inostranstvu. Moja energija privlači samo mlađe, ali ja i od njih imam više energije. Ni oni ne mogu da me isprate.

Šta si najluđe uradila zbog ljubavi?

- Kad sam u ljubavi, strašno sam borbena. Ne dam svoje, čuvam vezu, ali nije lako jer sam javna ličnost.

Da li se plašiš starosti?

- Ne. Često se šalim na taj račun, ali ja nikad neću ostariti kad je duh u pitanju. Što se tiče fizičkog izgleda i starenja, ne plašim se.

Kurir.rs/ Informer

00:23 Dara Bubamara napravila haos na nastupu u Budvi