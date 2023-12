"SREĆA DA NISAM IMALA 800€ DA DAM, NE BI OTKRILI RAK" Maja Volk o borbi za ŽIVOT i bivšem mužu: "Ne zna da je razveden..."

Maja Volk, scenaristkinja i spisateljica, progovorila je javno o nekadašnjem suprugu i njihovom razvodu, ali i o svojoj velikoj borbi za zdravlje.

- On je bio stend ap komičar, u to vreme ovde niko nije znao šta je to, a meni je bilo jako zabavno. Bio je Vijetnamski veteran. U Australiji je jedan od glavnih problema alkohol, tamo si ili alkoholičar ili lečeni alkoholičar. On je mene zaprosio i to je meni bilo zanimljivo, a majka je uvek govorila: "Sine, možeš uvek da se razvedeš" i hvala joj na tome. Tada sam imala 27 godina i rešimo da napravimo svadbu u pravoslavnoj crkvi u Sidneju i naš običaj je da se gucne vino i on dobije delirijum tremens tog istog dana. Alkoholizam je alergija na alkohol i jedna kap je dovoljna da se pokrene hemijska reakcija kao što se i desilo. Ja se udajem i znam da je kraj, potpuno suludo - govorila je Maja Volk.

- Odlazimo u Jugoslaviju, presedanje u Rimu, on sedi u sobi i pije, a ja lutam Rimom i ne znam, od sramote, kako da kažem i šta da kažem. To traje tri dana, a onda 15 dana se kaje i ja shvatam što žene žive sa takvim ljudima. Jer onom pijanom ne možeš ništa da kažeš, a onaj trezan se ne seća ničega i ti zapravo živiš sa dva čoveka. Sreća, pa je to ludilo trajalo jako kratko, on se jedan dan iselio iz stana, to je fenomenalno, hvala mu na tome. Po zakonima nemaš pravo na razvod dve godine, jer je bitan natalitet, a puno se brakova sklapalo zbog papira. Ja sam njega razvela ovde, uzela dva advokata i rekla da mu ne znam mesto stanovanja, on siroti i ne zna da je razveden - istakla je Maja.

Maja je otkrila kako je saznala da ima rak.

- Karcinomu je predhodilo pet godina pakla da bi se on napravio, prvo razvod braka, mama umre, tata se oženi, sin se odseli - dokle više. Kada posustaneš i kažeš ja ne mogu više. Onda organizam kaže ‘ne mogu da te gledam kako se mučiš, evo ti rak da odeš što pre’. Ja kada čujem onu rečenicu, boriti se protiv raka, protiv čega se boriš, protiv sebe? Treba razumeti, a ne boriti se. Nikakve simptome nisam imala, pevala sam kao slavuj, u raznim zadimljenim restoranima misleći da je moj glas večan. Kada pevaš ti onda mnogo udišeš vazduh. Imala sam jednu malu neprijatnost, kada jedem kikiriki onda se zagrcnem, ali ja popijem čašu vode i mislim da mi nije ništa. Šest meseci posle mamine smrti se tata oženi, ja odem kod njega, i on mi postavi jedno pitanje, koje iz ovog ugla nije bilo strašno, ali ja sam pomislila da ću da umrem i ujutru se na vratu pojavila metastaza, ali ja sam mislila da to nije ništa - istakla je ona.

- Moj bubnjar u bendu je znao šta je, rekao mi je da to nije žlezda, da odem da mi pogledaju. Moja ćerka Teodora je dete oštećenog sluha, sa šest meseci je primila vakcinu od koje joj se oštetio sluh i zbog nje sam bila dobra sa svima sa ORL, onda sam rekla da idem tamo, onda me pošalju na kliniku i urade mi laringoskopiju pod anestezijom i ona me zove i kaže mi da idem sutra reći će mi. Ja odem u četvrtak i kažu mi da je to bila poslednja faza raka grla i da moram u ponedeljak da se operišem. Ja sam samo tri dana znala da imam rak, a za tri dana ne stigneš da obradiš informacije, jer te šalju vamo tamo i nisam se ni u jednom momentu zapitala posledica te operacije. Pre toga sam otišla privatno na jednu kliniku gde su mi rekli da je to bila neka metastaza, mala operacija koju će oni da skinu to košta 800 evra. Sreća pa nisam imala 800 evra, jer bi oni to skinuli, a ne bi otkrili rak grla - kazala je Maja.

- Tako da se me operisali u ponedeljak, bila je komplikacija, jer sam puno krvarila, mogla sam da umrem. Zanimljivo je što mi je čovek koji je radio horoskop rekao samo ne u ponedeljak, ja ga pitam da li ću da preživim, on mi kaže da hoću, ja reko to mi je bitno samo. Borila sam se za glasne žice, oni to rutinski skidaju kod raka grla, ali ja potpisala da neću, radije ću da umrem nego da ostanem bez glasa. To je najvažnija borba u mom životu, dala sam CD hirurgu i rekla mu da sluša to dok me operiše. On je rekao nije sve u glasu, ja mu kažem pa nije sve ni u ruci, hajde budi hirurg bez ruke. Imala sam sreću, danas znam da ta operacija kada se radi u Kanadi vade žile iz ruke i stavlju u grlo. Rak grla je smrtonosniji od raka dojke ali o tome neka ko da priča, jer su im povađene glasne žice. Tipičan kafanski rak, na osam muškaraca, jedna žena dobije rak - zaključila je za gorepomenut medij.

