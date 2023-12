ŠOK INTERVJU LEPE LUKIĆ! Osula paljbu po ESTRADI, pa priznala da li je koristila BOTOKS: Kolege su LJUBOMORNE na mene jer sam...

Lepa Lukić pamtiće ovu godinu po dobrom iz mnogo razloga. Bila je vrlo aktivna i nastupala je širom regionu, ali posebno će joj u sećanju ostati poslednji solistički nastup u Beogradu, iako će nastaviti da se bavi muzikom.

U razgovoru za Kurir pričala je i o svojim kolegama koji je često negativno komentarišu.

- O mom koncertu u Beogradu još se priča. Mnogi su mi rekli da će im taj koncert ostati doživotno u sećanju. Stvarno je bila posebna atmosfera. Tamo u bivšem Domu sindikata dobila sam mnogo nagrada i zato sam želela da završni koncert napravim baš tamo. Želela sam da se odužim beogradskoj publici, koja je to zaslužila.

Da li možemo da kažemo da je to bio i najemotivniji trenutak za vas ove godine?

- Da. Nema boljeg od toga.

Mnoge vaše kolege smatraju da je vaše vreme prošlo i da je trebalo da se povučete sa scene još pre mnogo godina.

- Ma kako da ne. Poneke kolege ne mogu da dožive to što sam ja doživela u karijeri. Zato je njima krivo što ja pevam i što mogu da pevam i dalje. Pevam istim tonalitetom kao pre 50 godina i njih to boli. Boli ih što sam ja još uvek tražena i u žiži interesovanja. Popularnija sam od svih njih zajedno. Izgiboh po televizijama koliko me zovu. Molim ljude da me više ne zovu i da naprave pauzu, izgleda da ispadam iz frižidera. Onda mi ljudi sa televizije pišu da me ljudi nenormalno traže.

Čuo sam iz proverenih izvora da ste i dalje naša najpopularnija pevačica u Kanadi. Kažu, kad god vi nastupate, sve je dupke puno i traži se karta više.

- Pa to je istina. Šta sad ja da radim? A onda te ljubomorne kolege komentarišu: "Šta ima Lepa još da peva?" Pa nije meni za pare. Na televiziji ne pevam za pare. Ali, kad me ljudi traže, što da prestanem? Nemam decu, nemam ni unučiće, imam samo pesmu i ona me podmlađuje.

Kad smo već kod podmlađivanja, takođe pričaju da ste zavisni od botoksa i estetskih intervencija na svom licu.

- Nikad ništa nisam radila na licu, to je sve od pesme. Izgledam u svojim godinama mnogo mlađe od mnogih svojih koleginica. Nikad nisam stavila botoks, niti ću to staviti na svoje lice, pa da mi guša visi do pupka. Veruj mi.

Nedeljko Bilkić je nedavno ispričao da vi pričate najbolje viceve na estradi.

- Nisam nikad beležila, niti se takmičila ko ima bolje viceve. Zna se da sam ja najviše zasmejavala svoje kolege i da im prija moja energija.

Kako se osećate posle teškog pada niz stepenice na jednom snimanju?

- Loše. Kako bih se osećala? Došla sam ranjena i sad na ovo snimanje kako bih sve ispoštovala. Sad me malo manje boli, ali ako bude oticalo, ići ću kod doktora.

Hoćete li pevati ove godine za doček ili se odmarate?

- Pevam, i to u Kanadi, iako to mnogi izgleda ne bi voleli.

Kako provodite vreme dok ste tamo?

- Tamo volim da se šetam, odmaram se. Odem do parka, radim sve ono što ne radim ovde. Malo i šopingujem, a vikendom pevam. Tamo nikad ne bih mogla da živim. Ovde mi je sve. Tamo samo sedim, ništa ne radim, a ovde mi je zanimljivije, življe.

